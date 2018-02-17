ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

22 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.6537
EURO: 69.8087
Погода в городе Кирове:
ночью:  -21...-19°C
утром:  -21...-19°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Вятские охотники основательно взялись за волков

Вчера, 20:45 | Просмотров: 121 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Незваных гостей становится меньше. Вятские охотники основательно взялись за волков. Серых хищников в регионе обитает более трехсот особей. В лесу еды не хватает, поэтому они не редко наведываются в населенные пункты.
 
 
Поселок Безбожник Мурашинского района. Местные жители напуганы. За три месяца волки съели почти 30 домашних собак. Уже не пёс сторожит человека, а человек охраняет своего питомца. Кто-то закрывает на ночь будку, другие забирают собаку на ночь домой.

Вятские охотники основательно взялись за волковНАДЕЖДА ПОЛОВИКОВА, ЖИТЕЛЬ П. БЕЗБОЖНИК:
«Вот ему восемь лет, восемь лет он со мной каждый день, каждую минуту. И я его оставлю, что бы его сожрали. Естественно он живет дома».
 
С наступлением холодов, лесным хищникам стало еще трудней добывать себе пищу. Поселок Вазюк Опаринского района, домашних питомцев здесь лишились многие жители.

Вятские охотники основательно взялись за волковНАДЕЖДА РАЗУМОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. ВАЗЮК:
«Пришла утром. Утром я выхожу, пойдем, говорю, есть. А его нет в будке. Следы такие большие были, он у нас там спал. И его наверно вот так задавили и утащили».

Человек ответил лесному хищнику. И ответил жестко. Только в этом году охотники уменьшили популяцию зверя почти на 90 особей. Людям удалось отпугнуть волков обратно в лес. Число нападений практически сошло на нет.

Вятские охотники основательно взялись за волковДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМ. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С нового года количество таких сообщений - оно значительно уменьшилось. У нас были сообщения с Белохолуницкого, Нагорского районов о появлении волков на окраинах поселка. Информации, что они "задавили" собак - не было».

Тревожное сообщение так же пришло из Кирова. В Порошино волчица набросилась на собаку. Уже через два дня хищник был найден и "добыт". Вообще, охота на волка - дело затратное. Поэтому правительством области разработан комплекс мер по поощрению охотников.

ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМ. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Был разработан новый областной закон, в соответствии с которым охотники, которые добывают волков на территории общедоступных охотничьих угодий, они получают приоритетное право на получение разрешений на добычу лося, медведя и кабана в угодьях, где был добыт волк».

Например, последний случай произошел в Верхошижемском районе, где охотники уничтожили целую стаю волков. Теперь и они получат льготы на охоту. А в некоторых районах области власти даже возмещают охотникам часть материальных затрат на добычу зверя. Добавим, последний случай нападения серого хищника на человека в Кировской области зарегистрирован в 1953-м году.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Родина" (Киров) - 15:0.

16:35 21.02.2018


"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Родина" (Киров) - 15:0.

В Кировской области ожидается аномально холодная погода.

16:02 21.02.2018


В Кировской области ожидается аномально холодная погода.

В Кирове риэлторская фирма попыталась обмануть Арбитражный суд.

14:34 21.02.2018


В Кирове риэлторская фирма попыталась обмануть Арбитражный суд.

В Кировской области выявили два новых случая бешенства животных.

13:48 21.02.2018


В Кировской области выявили два новых случая бешенства животных.

В гаражах на улице Мельничной задержали двух наркоманов.

13:02 21.02.2018


В гаражах на улице Мельничной задержали двух наркоманов.

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

12:41 21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

12:15 21.02.2018


Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

Все новости

Вести. Кировская область

В правительстве региона подвели итоги призывной компании 2017 года

20:47 21.02.2018


В правительстве региона подвели итоги призывной компании 2017 года

За круглым столом обсудили проблемы сближения власти и граждан

20:46 21.02.2018


За круглым столом обсудили проблемы сближения власти и граждан

Вятские охотники основательно взялись за волков

20:45 21.02.2018


Вятские охотники основательно взялись за волков

В Кирове продолжается подготовка к голосованию по благоустройству города

20:29 21.02.2018


В Кирове продолжается подготовка к голосованию по благоустройству города

Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета

17:44 21.02.2018


Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

17.02.2018


В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

Нашествие волков в Опаринском районе

01.11.2017


Нашествие волков в Опаринском районе

В Кировской области идет охота на волков

21.01.2016


В Кировской области идет охота на волков

В поселке Безбожник местные жители спасают от волков домашних собак

02.10.2017


В поселке Безбожник местные жители спасают от волков домашних собак

Идет охота на волков

16.01.2017


Идет охота на волков

В Кировской области отстреляно более 100 волков

24.08.2017


В Кировской области отстреляно более 100 волков

Популярные новости

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

Генеральным директором АО «Гордормостстрой» назначен Леонид Лобов.

08.02.2018


Генеральным директором АО «Гордормостстрой» назначен Леонид Лобов.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх