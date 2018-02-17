Вятские охотники основательно взялись за волков
НАДЕЖДА ПОЛОВИКОВА, ЖИТЕЛЬ П. БЕЗБОЖНИК:
«Вот ему восемь лет, восемь лет он со мной каждый день, каждую минуту. И я его оставлю, что бы его сожрали. Естественно он живет дома».
С наступлением холодов, лесным хищникам стало еще трудней добывать себе пищу. Поселок Вазюк Опаринского района, домашних питомцев здесь лишились многие жители.
НАДЕЖДА РАЗУМОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. ВАЗЮК:
«Пришла утром. Утром я выхожу, пойдем, говорю, есть. А его нет в будке. Следы такие большие были, он у нас там спал. И его наверно вот так задавили и утащили».
Человек ответил лесному хищнику. И ответил жестко. Только в этом году охотники уменьшили популяцию зверя почти на 90 особей. Людям удалось отпугнуть волков обратно в лес. Число нападений практически сошло на нет.
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМ. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С нового года количество таких сообщений - оно значительно уменьшилось. У нас были сообщения с Белохолуницкого, Нагорского районов о появлении волков на окраинах поселка. Информации, что они "задавили" собак - не было».
Тревожное сообщение так же пришло из Кирова. В Порошино волчица набросилась на собаку. Уже через два дня хищник был найден и "добыт". Вообще, охота на волка - дело затратное. Поэтому правительством области разработан комплекс мер по поощрению охотников.
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМ. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Был разработан новый областной закон, в соответствии с которым охотники, которые добывают волков на территории общедоступных охотничьих угодий, они получают приоритетное право на получение разрешений на добычу лося, медведя и кабана в угодьях, где был добыт волк».
Например, последний случай произошел в Верхошижемском районе, где охотники уничтожили целую стаю волков. Теперь и они получат льготы на охоту. А в некоторых районах области власти даже возмещают охотникам часть материальных затрат на добычу зверя. Добавим, последний случай нападения серого хищника на человека в Кировской области зарегистрирован в 1953-м году.
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