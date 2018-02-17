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Незваных гостей становится меньше. Вятские охотники основательно взялись за волков. Серых хищников в регионе обитает более трехсот особей. В лесу еды не хватает, поэтому они не редко наведываются в населенные пункты.Поселок Безбожник Мурашинского района. Местные жители напуганы. За три месяца волки съели почти 30 домашних собак. Уже не пёс сторожит человека, а человек охраняет своего питомца. Кто-то закрывает на ночь будку, другие забирают собаку на ночь домой.С наступлением холодов, лесным хищникам стало еще трудней добывать себе пищу. Поселок Вазюк Опаринского района, домашних питомцев здесь лишились многие жители.Человек ответил лесному хищнику. И ответил жестко. Только в этом году охотники уменьшили популяцию зверя почти на 90 особей. Людям удалось отпугнуть волков обратно в лес. Число нападений практически сошло на нет.Тревожное сообщение так же пришло из Кирова. В Порошино волчица набросилась на собаку. Уже через два дня хищник был найден и "добыт". Вообще, охота на волка - дело затратное. Поэтому правительством области разработан комплекс мер по поощрению охотников.Например, последний случай произошел в Верхошижемском районе, где охотники уничтожили целую стаю волков. Теперь и они получат льготы на охоту. А в некоторых районах области власти даже возмещают охотникам часть материальных затрат на добычу зверя. Добавим, последний случай нападения серого хищника на человека в Кировской области зарегистрирован в 1953-м году.