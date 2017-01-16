За круглым столом обсудили проблемы сближения власти и граждан
Ведущим и модератором круглого стола в Кирове стал Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты России. Участие в нем принял и губернатор Кировской области Игорь Васильев.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Что не так? Важно выявить, что действительно волнует людей. А дальше нужно предложить решение этих вопросов, потому что на каждый вопрос "что не так?" должен быть ответ у власти и общественности - "а как должно быть?". И дальше нужно совместить наши административные, финансовые, ресурсные возможности с желаниями людей».
В работе круглого стола приняли участие федеральные эксперты, члены Общественной палаты России и Общественной палаты Кировской области, лидеры НКО и инициативных групп, гражданские активисты и журналисты.
ОЛЬГА ШАКЛЕИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ»:
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня зашёл разговор о социальных лифтах. Я не соглашусь, что их нет или что они не работают. У нас недавно прошёл конкурс "лидеры России" Из Кировской области 10 человек вошли в полуфинал, а всего было подано более 200 000 заявок. Это серьезное достижение. Региональный комитет по тарифам возглавил человек, который вошёл в эту десятку. Работает социальный лифт? Вполне себе работает».
Федеральный проект #ЧТОНЕТАК реализуется Общественной палатой с 2017 года. Кировская область стала седьмым регионом проекта. Ранее аналогичные круглые столы прошли в Великом Новгороде, Рязани, Ярославле, Петрозаводске, Ульяновске и Астрахани.
ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ, СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Очень многие проблемы решаются. И даже не деньги, зачастую, главное. Главное - коммуникация, связь, чтобы чиновники думали не только о собственном кармане, а активисты не только о собственном пиаре. И как только возникает общая, единая цель, сразу оказывается, что проблем нерешаемых не очень много. Вот зачем мы это делаем, чтобы атмосферу сдвинуть в лучшую сторону».
Добавим, что благодаря проекту #ЧТОНЕТАК и подобным площадкам во многих регионах открываются дискуссионные клубы при региональных общественных палатах.
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