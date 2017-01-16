За круглым столом обсудили проблемы сближения власти и граждан

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«У нас нет социальных лифтов для общественников. Если человек профессионально занимается общественной деятельностью, это должно как-то поддерживаться правительством. Чтобы в дальнейшем можно было рассчитывать, чтобы тебя рассматривали как эксперта, приглашали на различные мероприятия».

В Кирове сегодня прошёл круглый стол в рамках федерального проекта #ЧТОНЕТАК. Цель — максимальное сближение граждан и власти.Ведущим и модератором круглого стола в Кирове стал Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты России. Участие в нем принял и губернатор Кировской области Игорь Васильев.В работе круглого стола приняли участие федеральные эксперты, члены Общественной палаты России и Общественной палаты Кировской области, лидеры НКО и инициативных групп, гражданские активисты и журналисты.На это выступление во время пресс-подхода ответил губернатор Кировской области.Федеральный проект #ЧТОНЕТАК реализуется Общественной палатой с 2017 года. Кировская область стала седьмым регионом проекта. Ранее аналогичные круглые столы прошли в Великом Новгороде, Рязани, Ярославле, Петрозаводске, Ульяновске и Астрахани.Добавим, что благодаря проекту #ЧТОНЕТАК и подобным площадкам во многих регионах открываются дискуссионные клубы при региональных общественных палатах.