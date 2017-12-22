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«Все задачи были успешно выполнены. В 2017 году из Кировской области для прохождения военной службы было направлено 2902 человека. 1740 весной и 1162 в октябре-декабре».

В правительстве региона подвели итоги призывной компании 2017 года. Задание было не простым, но комиссии на местах справились.Выполнение задания на призыв было не простым, но выполнимым. Вооруженные силы повышают требования к здоровью призывников. Весной около 45% от задания соответствовали категории здоровья А-1. Осенью не менее 20% от новобранцев должны были быть не только полностью здоровыми, но и обладать высокими морально-деловыми и психологическими качествами. Областная призывная комиссия, а также призывные комиссии муниципалитетов и городских округов на хорошем качественном уровне выполнили необходимый комплекс мероприятий по проведению призыва.Давая оценку работе призывных комиссий районов и городских округов по выполнению мероприятий призывных кампаний 2017 года на совещании отметили призывные комиссии Кумёнского, Сунского, Нолинского, Немского, Уржумского и Лебяжского районов, которые на хорошем качественном уровне выполнили весь комплекс мероприятий, связанных с подготовкой граждан к военной службе и проведением призыва. Неудовлетворительно отработали Санчурский, Яранский район и город Кирово-Чепецк. Стоит отметить, что в Кировской области, как и в целом по России, сохраняется тенденция роста показателя годности граждан к военной службе по состоянию здоровья. Среди заболеваний, послуживших причиной освобождения от службы первое место занимают заболевания терапевтического профиля, второе - психические расстройства и третье - заболевания хирургического профиля.Впереди очередная весенняя призывная компания. Поэтому перед призывными комиссиями поставлены конкретные задачи по проведению работы в межпризывной период, и выполнить поставленный перед регионом план на призыв.