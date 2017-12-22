В правительстве региона подвели итоги призывной компании 2017 года
Выполнение задания на призыв было не простым, но выполнимым. Вооруженные силы повышают требования к здоровью призывников. Весной около 45% от задания соответствовали категории здоровья А-1. Осенью не менее 20% от новобранцев должны были быть не только полностью здоровыми, но и обладать высокими морально-деловыми и психологическими качествами. Областная призывная комиссия, а также призывные комиссии муниципалитетов и городских округов на хорошем качественном уровне выполнили необходимый комплекс мероприятий по проведению призыва.
СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По результатам медицинского освидетельствования в 2017 году обращает на себя внимание рост терапевтических заболеваний за счет гипертонической болезни, особенно в городе Кирове».
Впереди очередная весенняя призывная компания. Поэтому перед призывными комиссиями поставлены конкретные задачи по проведению работы в межпризывной период, и выполнить поставленный перед регионом план на призыв.
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