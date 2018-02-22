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Новости / Общество

Жительница Кирова заказала "тематические" конфеты к 23 февраля и стала жертвой мошенников.

Сегодня, 11:25 | Просмотров: 106 | Версия для печати
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Купить подарок любимому мужчине 39-летняя кировчанка решила при помощи соцсетей.
 
В интернете она нашла объявление о продаже подарочных "тематических" конфет к Дню защитника Отечества. Несколько раз женщина делала перечисление денег «продавцу».
 
Но каждый раз получала ответ, что "деньги не пришли", "предоплата не поступила". Настойчивая кировчанка продолжала переводить деньги.
 
В общей сложности она перечислила мошенникам более 14 тысяч рублей. Спустя несколько дней, не получив ни конфеты и ни свои деньги обратно, кировчанка обратилась в полицию.
 
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России.
 
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.


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