Жительница Кирова заказала "тематические" конфеты к 23 февраля и стала жертвой мошенников.

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Купить подарок любимому мужчине 39-летняя кировчанка решила при помощи соцсетей.

В интернете она нашла объявление о продаже подарочных "тематических" конфет к Дню защитника Отечества. Несколько раз женщина делала перечисление денег «продавцу».

Но каждый раз получала ответ, что "деньги не пришли", "предоплата не поступила". Настойчивая кировчанка продолжала переводить деньги.

В общей сложности она перечислила мошенникам более 14 тысяч рублей. Спустя несколько дней, не получив ни конфеты и ни свои деньги обратно, кировчанка обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.