Жителя Слободского района приговорили к условному сроку за незаконное перемещение анаболиков.
22-летний молодой человек был признан виновным в незаконном перемещении через государственную границу РФ с государствами – членами таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ.
В ноябре 2017 года житель Слободского района через интернет оформил заказ препаратов спортивного питания. В их состав входило сильнодействующее вещество, запрещённое в свободном обороте на территории России, а именно - анаболические стеройды.
Заказ молодой человек оплатил через систему электронных платежей и получил посылку в одном из почтовых отделений в городе Слободском.
Далее слобожанин был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тыс. рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
по информации прокуратуры Кировской области
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