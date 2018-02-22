Профессия сапера: без права на ошибку

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Сапёр - мужская профессия, без права на ошибку. Разминирование в зоне боевых действий и там, где действуют террористы, для них привычная рутина жизни, где они всегда идут по острию ножа. С одним из саперов кировского ОМОНа накануне Дня защитника отечества встретился Иван Швецов.Лицо показывать нельзя и имя этого человека тоже должно остаться за кадром - такая уж эта работа; но мы можем сказать, что своими руками он спас не одну сотню жизней. Однажды, во время 1 чеченской войны наши саперы нашли неразорвавшуюся ракету системы земля-воздух, в ней было около 50 килограммов взрывчатого вещества. Кировский сапер принимал непосредственное участие в обезвреживании этой боеголовки.В кировском ОМОНе хранится немало обезвреженных бомб и мин, самодельных взрывных устройств, которые сейчас используются как учебные пособия. Особенно коварны те, что похожи на обычные предметы, оброненные случайным прохожим, например - книгу или кошелёк.Работа сапёра проводится в экстремальных, опасных для жизни условиях, на открытой местности, в любое время суток и при любых погодных условиях. В последнее время российские сапёры совершили настоящий подвиг в Сирии, разминировав обширные территории, оставленные террористами в Пальмире, и других городах, в которых теперь безопасно могут перемещаться мирные жители.