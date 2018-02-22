ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

22 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.7608
EURO: 69.6341
Погода в городе Кирове:
днём:  -16...-14°C
вечером:  -21...-19°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Профессия сапера: без права на ошибку

Сегодня, 11:55 | Просмотров: 76 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сапёр - мужская профессия, без права на ошибку. Разминирование в зоне боевых действий и там, где действуют террористы, для них привычная рутина жизни, где они всегда идут по острию ножа. С одним из саперов кировского ОМОНа накануне Дня защитника отечества встретился Иван Швецов.

Лицо показывать нельзя и имя этого человека тоже должно остаться за кадром - такая уж эта работа; но мы можем сказать, что своими руками он спас не одну сотню жизней. Однажды, во время 1 чеченской войны наши саперы нашли неразорвавшуюся ракету системы земля-воздух, в ней было около 50 килограммов взрывчатого вещества. Кировский сапер принимал непосредственное участие в обезвреживании этой боеголовки.

- Ракету надо было уничтожить на месте обнаружения. Обложили ее мешками с песком, пролили водой. Сложность была в том, что поблизости были жилые дома.

В кировском ОМОНе хранится немало обезвреженных бомб и мин, самодельных взрывных устройств, которые сейчас используются как учебные пособия. Особенно коварны те, что похожи на обычные предметы, оброненные случайным прохожим, например - книгу или кошелёк.

- Тут представлены предметы, которые изготовлены таким способом, чтобы человек им обязательно воспользовался. Например, портмоне из
которого торчат купюры. Человек открывает, происходит взрыв.

Работа сапёра проводится в экстремальных, опасных для жизни условиях, на открытой местности, в любое время суток и при любых погодных условиях. В последнее время российские сапёры совершили настоящий подвиг в Сирии, разминировав обширные территории, оставленные террористами в Пальмире, и других городах, в которых теперь безопасно могут перемещаться мирные жители.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Вересниках водоснабжение восстановят полностью в течение дня.

12:51 22.02.2018


В Вересниках водоснабжение восстановят полностью в течение дня.

В слободе Шевели построят новую школу.

12:17 22.02.2018


В слободе Шевели построят новую школу.

Жителя Слободского района приговорили к условному сроку за незаконное перемещение анаболиков.

11:53 22.02.2018


Жителя Слободского района приговорили к условному сроку за незаконное перемещение анаболиков.

Жительница Кирова заказала "тематические" конфеты к 23 февраля и стала жертвой мошенников.

11:25 22.02.2018


Жительница Кирова заказала "тематические" конфеты к 23 февраля и стала жертвой мошенников.

В Кирово-Чепецке обнаружили египтянина-нелегала.

9:48 22.02.2018


В Кирово-Чепецке обнаружили египтянина-нелегала.

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Родина" (Киров) - 15:0.

16:35 21.02.2018


"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Родина" (Киров) - 15:0.

В Кировской области ожидается аномально холодная погода.

16:02 21.02.2018


В Кировской области ожидается аномально холодная погода.

Все новости

Вести. Кировская область

Чемпионат и Первенство области по лыжным гонкам в Перекопе

11:58 22.02.2018


Чемпионат и Первенство области по лыжным гонкам в Перекопе

В Университете третьего возраста начался учебный год

11:57 22.02.2018


В Университете третьего возраста начался учебный год

Профессия сапера: без права на ошибку

11:55 22.02.2018


Профессия сапера: без права на ошибку

В правительстве региона подвели итоги призывной компании 2017 года

20:47 21.02.2018


В правительстве региона подвели итоги призывной компании 2017 года

За круглым столом обсудили проблемы сближения власти и граждан

20:46 21.02.2018


За круглым столом обсудили проблемы сближения власти и граждан

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Марадыково

24.09.2013


Марадыково

Кировчанкам подвластна работа в ОМОН, штанга, и они могут дойти до северного полюса

09.03.2016


Кировчанкам подвластна работа в ОМОН, штанга, и они могут дойти до северного полюса

Праздничный концерт в областной филармонии, посвященный Дню защитника Отечества

21.02.2014


Праздничный концерт в областной филармонии, посвященный Дню защитника Отечества

Репортаж Ивана Швецова "Забытый полигон"

09.11.2011


Репортаж Ивана Швецова "Забытый полигон"

Госавтоинспекция предупреждает о сложных погодных условиях

08.11.2016


Госавтоинспекция предупреждает о сложных погодных условиях

Забытый полигон

20.06.2011


Забытый полигон

Популярные новости

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

17.02.2018


В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх