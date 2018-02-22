В Кировской области инспекторы ДПС спасли на трассе водителя из Татарстана.
Ночью на автодороге Киров-Малмыж-Вятские Поляны на обочине застрял многотонный грузовик "Скания".
Водитель перевозил груз из Казани в Киров. Фура неудачно заскочила в колею и каждая новая попытка выбраться приводила к тому, что колеса зарывались еще глубже в снег.
Водитель простоял на трассе более четырех часов в 25-ти километрах от г. Уржума. Ночью был сильный мороз и мужчина уже стал замерзать.
Прибывшие на место ЧП сотрудники ГИБДД помогли согреться замерзшему водителю, угостили его чаем и вызвали специальную технику для вызволения фуры из снежного плена.
Водитель поблагодарил автоинспекторов за помощь и продолжил свой путь.
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области
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