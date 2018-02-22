16 лет охраняет порядок на кировских улицах инспектор ГИБДД Виталий Моисеев

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Уже почти 16 лет охраняет порядок на кировских улицах инспектор Виталий Моисеев. 10 раз он ездил в командировку в Чеченскую республику. Своими воспоминаниями сотрудник ГИБДД поделился с Артемом Макаровым.Новый день, новое дежурство. Виталий Моисеев выезжает на улицы родного города уже 16 лет подряд. Пришел в ГАИ после армии. Начинал службу в полиции в звании младшего сержанта.Уроженец Нововятска за время службы не раз был командирован в Чечню. В городе Хасавьюрт его автомобиль возглавлял колонну, когда неожиданно произошел взрыв. Фугас был заложен террористами на обочине дороги.Оглушенные, в автомобиле с разбитыми стеклами, Виталий Моисеев и его напарник вывели колонну из района, где произошел теракт. Потом вели ее еще 60 километров.Серьезных ранений не получили. Виталий Моисеев после этого случая провел в госпитале неделю. Полицейским повезло. Сработай устройство чуть позже, и кто знает, чем бы все закончилось. За свою службу, инспектор был в Чечне десять раз.Много работы и в родном городе. Виталий Моисеев патрулирует городские улицы. Выявляет нарушения у водителей, нередко его отправляют следить за порядком на трассах при въезде в областной центр. Инспектор женат, у него двое детей. День защитника отечества Виталий Моисеев проведет с супругой и дочками.