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16 лет охраняет порядок на кировских улицах инспектор ГИБДД Виталий Моисеев

Вчера, 17:57 | Просмотров: 99 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Уже почти 16 лет охраняет порядок на кировских улицах инспектор Виталий Моисеев. 10 раз он ездил в командировку в Чеченскую республику. Своими воспоминаниями сотрудник ГИБДД поделился с Артемом Макаровым.

- Радиостанцию, алкотестер, прибор "Свет".

Новый день, новое дежурство. Виталий Моисеев выезжает на улицы родного города уже 16 лет подряд. Пришел в ГАИ после армии. Начинал службу в полиции в звании младшего сержанта.

16 лет охраняет порядок на кировских улицах инспектор ГИБДД Виталий Моисеев ВИТАЛИЙ МОИСЕЕВ, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«После армии устроился в нововятский РОВД. В подразделение ГИБДД. С тех пор - работаем. Очень нравится. Люблю свою профессию. И буду дальше работать».

Уроженец Нововятска за время службы не раз был командирован в Чечню. В городе Хасавьюрт его автомобиль возглавлял колонну, когда неожиданно произошел взрыв. Фугас был заложен террористами на обочине дороги.

ВИТАЛИЙ МОИСЕЕВ, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда произошел взрыв, все стекла выбило в машине патрульной. По радиостанции мы сказали основной колонне, что бы она набирала скорость и продолжала движение».

Оглушенные, в автомобиле с разбитыми стеклами, Виталий Моисеев и его напарник вывели колонну из района, где произошел теракт. Потом вели ее еще 60 километров.

ВИТАЛИЙ МОИСЕЕВ, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вывели колонну из данного района и прибыли в город Кизляр, где нас встретили уже следователи и сотрудники прокуратуры».

Серьезных ранений не получили. Виталий Моисеев после этого случая провел в госпитале неделю. Полицейским повезло. Сработай устройство чуть позже, и кто знает, чем бы все закончилось. За свою службу, инспектор был в Чечне десять раз.

- Самое главное - это безопасность на наших дорогах.

Много работы и в родном городе. Виталий Моисеев патрулирует городские улицы. Выявляет нарушения у водителей, нередко его отправляют следить за порядком на трассах при въезде в областной центр. Инспектор женат, у него двое детей. День защитника отечества Виталий Моисеев проведет с супругой и дочками.


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