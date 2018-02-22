Парк Победы вошел в список территорий для голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"

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Кировский Парк Победы ожидает благоустройство. Он вошел в список территорий для рейтингового голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".Парк Победы передан в оперативное управление территориальному управлению по Октябрьскому району и с первого января этого года сменился подрядчик по содержанию, поэтому теруправление, как заказчик, постоянно контролирует работу по содержанию парка. В первую очередь это - расчистка дорожек от снега, уборка мусора, чистка бюстов и памятника Булатову. Парк является излюбленным местом отдыха кировчан, поэтому парк должен быть в надлежащем состоянии. Замечаний к подрядчику пока нет.Парк Победы числе в шести общественных территорий по Октябрьскому району вошел в перечень рейтингового голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", которое будет проводиться 18 марта. По Парку Победы от горожан поступило более трехсот предложений по благоустройству.Стоит отметить, что сейчас идет подготовка дизайн-проекта, который будет вписан в общую концепцию развития Парка Победы.