Парк Победы вошел в список территорий для голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"
Парк Победы передан в оперативное управление территориальному управлению по Октябрьскому району и с первого января этого года сменился подрядчик по содержанию, поэтому теруправление, как заказчик, постоянно контролирует работу по содержанию парка. В первую очередь это - расчистка дорожек от снега, уборка мусора, чистка бюстов и памятника Булатову. Парк является излюбленным местом отдыха кировчан, поэтому парк должен быть в надлежащем состоянии. Замечаний к подрядчику пока нет.
ЮРИЙ КИСЛИЦИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ:
«У нас зимнее содержание и еще летнее. Оно несколько отличается от зимнего. Летом требования более высокие. Народу больше, появляется фонтан, много детей. Естественно, какие-то моменты дополнительно появляются».
Парк Победы числе в шести общественных территорий по Октябрьскому району вошел в перечень рейтингового голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", которое будет проводиться 18 марта. По Парку Победы от горожан поступило более трехсот предложений по благоустройству.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«В первую очередь обозначают это завершение ремонта и благоустройства пешеходных дорожек, которые есть в настоящее время. Установка малых архитектурных форм. Также хотят видеть до обустроенные детские площадки и наполнение парка, поскольку здесь развита зона аттракционов и зона развлекательных услуг».
Стоит отметить, что сейчас идет подготовка дизайн-проекта, который будет вписан в общую концепцию развития Парка Победы.
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