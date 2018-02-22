ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

23 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.7608
EURO: 69.6341
Погода в городе Кирове:
ночью:  -23...-21°C
утром:  -20...-18°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Парк Победы вошел в список территорий для голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"

Вчера, 17:58 | Просмотров: 113 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировский Парк Победы ожидает благоустройство. Он вошел в список территорий для рейтингового голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Парк Победы передан в оперативное управление территориальному управлению по Октябрьскому району и с первого января этого года сменился подрядчик по содержанию, поэтому теруправление, как заказчик, постоянно контролирует работу по содержанию парка. В первую очередь это - расчистка дорожек от снега, уборка мусора, чистка бюстов и памятника Булатову. Парк является излюбленным местом отдыха кировчан, поэтому парк должен быть в надлежащем состоянии. Замечаний к подрядчику пока нет.

Парк Победы вошел в список территорий для голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"ЮРИЙ КИСЛИЦИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ:
«У нас зимнее содержание и еще летнее. Оно несколько отличается от зимнего. Летом требования более высокие. Народу больше, появляется фонтан, много детей. Естественно, какие-то моменты дополнительно появляются».

Парк Победы числе в шести общественных территорий по Октябрьскому району вошел в перечень рейтингового голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", которое будет проводиться 18 марта. По Парку Победы от горожан поступило более трехсот предложений по благоустройству.

Парк Победы вошел в список территорий для голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«В первую очередь обозначают это завершение ремонта и благоустройства пешеходных дорожек, которые есть в настоящее время. Установка малых архитектурных форм. Также хотят видеть до обустроенные детские площадки и наполнение парка, поскольку здесь развита зона аттракционов и зона развлекательных услуг».

Стоит отметить, что сейчас идет подготовка дизайн-проекта, который будет вписан в общую концепцию развития Парка Победы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

20:21 22.02.2018


Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

В Кировской области инспекторы ДПС спасли на трассе водителя из Татарстана.

14:31 22.02.2018


В Кировской области инспекторы ДПС спасли на трассе водителя из Татарстана.

В Вересниках водоснабжение восстановят полностью в течение дня.

12:51 22.02.2018


В Вересниках водоснабжение восстановят полностью в течение дня.

В слободе Шевели построят новую школу.

12:17 22.02.2018


В слободе Шевели построят новую школу.

Жителя Слободского района приговорили к условному сроку за незаконное перемещение анаболиков.

11:53 22.02.2018


Жителя Слободского района приговорили к условному сроку за незаконное перемещение анаболиков.

Жительница Кирова заказала "тематические" конфеты к 23 февраля и стала жертвой мошенников.

11:25 22.02.2018


Жительница Кирова заказала "тематические" конфеты к 23 февраля и стала жертвой мошенников.

В Кирово-Чепецке обнаружили египтянина-нелегала.

9:48 22.02.2018


В Кирово-Чепецке обнаружили египтянина-нелегала.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове проходят соревнования по автомодельному спорту

20:47 22.02.2018


В Кирове проходят соревнования по автомодельному спорту

Выставка к 100-летию создания Красной Армии в Музее воинской славы

20:46 22.02.2018


Выставка к 100-летию создания Красной Армии в Музее воинской славы

Регион намерен защитить производителей молока

20:45 22.02.2018


Регион намерен защитить производителей молока

Кировские школьники приняли участие в параде исторических войск

17:59 22.02.2018


Кировские школьники приняли участие в параде исторических войск

Парк Победы вошел в список территорий для голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"

17:58 22.02.2018


Парк Победы вошел в список территорий для голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской…

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове обустроят 55 дворов и 5 парков

30.03.2017


В Кирове обустроят 55 дворов и 5 парков

Кочуровский парк преобразится

28.02.2017


Кочуровский парк преобразится

В Кирове началось благоустройство Кочуровского парка

29.08.2017


В Кирове началось благоустройство Кочуровского парка

В городе продолжается благоустройство зеленых зон и парков отдыха

20.09.2017


В городе продолжается благоустройство зеленых зон и парков отдыха

Парк Аполло

10.08.2017


Парк Аполло

Из Кочуровского парка похитили голубые ели

26.10.2017


Из Кочуровского парка похитили голубые ели

Популярные новости

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

17.02.2018


В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх