Кировские школьники приняли участие в параде исторических войск

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В дом дружбы народов в преддверии Дня защитника Отечества вошли российские войска разных эпох. В смотре-конкурсе приняли участие кировские школьники.Современные десантники, гренадеры русской армии, советские матросы и все в одном зале. Парад исторических войск проходит впервые. Он объединил разные времена.Четко чеканя шаг, строем идут гусары. Даже без лошадей они производят впечатление. Залихватская песня дополняет образ. Ребята прорабатывали его больше месяца. Ученики семидесятой школы подробно изучили, что носили гусары Русской армии.В конкурсе участвуют 11 команд из 9-ти образовательных учреждений. Всего около 150-ти человек. Основная дисциплина парада исторических войск - строевая подготовка. Ребятам нужно не только правильно пройти маршем перед жюри, но и сделать небольшой экскурс в истории. Рассказать о войсках, чья форма на них надета.Организаторы конкурса - центр Александра Невского и министерство образования области. Победителями в основной дисциплине стала команда школы номер 56. Лучшим командиром отряда признан Артем Новоселов из 47-й школы. В рамках конкурса проводился еще и танцевальный конкурс. В нем победила школа номер 48.