Регион намерен защитить производителей молока

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«Было поручение разобраться с этим вопросом. Уже сегодня в СМИ появились сообщения о возможном запрете импорта молока из Белоруссии. Было бы правильно говорить о законных методах защиты собственного товаропроизводителя. Я думаю, что правительство примет правильное решение и ситуация будет откорректирована».

Закупочные цены на молоко должны быть справедливыми. Регион намерен защищать своих товаропроизводителей. Об этом заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев на комиссии Минсельхоза.Во многих регионах России, и в Кировской области в том числе, зимой вместо ожидаемого роста произошёл резкий спад закупочных цен на сырое молоко, и торговать им стало невыгодно. Эксперты в качестве основной причины называют увеличение объемов импорта молока из Беларуси. Для защиты молочной отрасли Игорь Васильев вместе с главами других субъектов Российской федерации обратился с консолидированным обращением к Правительству.Сейчас областной Минсельхоз занимается подготовкой проекта, который условно называется «Миллион тонн молока». Область производит 600 000 тонн молока в год, для достижения цели надо еще 400 000 тонн. Потенциал для достижения масштабной цели у региона есть, поскольку состояние молочной отрасли в Кировской области вызывает гордость.Глава региона вручил труженикам села почетные грамоты и медали "За трудовую доблесть". Заслуженная награда нашла и Валентину Князеву, бухгалтера из Котельничского района.Добавим, что по прогнозам синоптиков, в Кировской области будет довольно теплая вторая половина весны, а это значит, началу сельскозяйственного сезона плохая погода не помешает, как это было в прошлом году, и посевная кампания пройдет в установленные сроки.