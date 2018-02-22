Регион намерен защитить производителей молока
Во многих регионах России, и в Кировской области в том числе, зимой вместо ожидаемого роста произошёл резкий спад закупочных цен на сырое молоко, и торговать им стало невыгодно. Эксперты в качестве основной причины называют увеличение объемов импорта молока из Беларуси. Для защиты молочной отрасли Игорь Васильев вместе с главами других субъектов Российской федерации обратился с консолидированным обращением к Правительству.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По объему производства молока в сельхзозпредприятиях область занимает третье место в ПФО после Татарстана и Удмуртии и четвертое место в Российской Федерации. Мы опередили Ленинградскую область, как отметил Алексей Алексеевич. Это уже серьёзный результат. А по надоям молока от одной коровы мы занимаем первое место в ПФО и пятое место в России».
Глава региона вручил труженикам села почетные грамоты и медали "За трудовую доблесть". Заслуженная награда нашла и Валентину Князеву, бухгалтера из Котельничского района.
ВАЛЕНТИНА КНЯЗЕВА, БУХГАЛТЕР В АГРОФИРМЕ "КОЛХОЗ "ПУТЬ ЛЕНИНА" КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА:
«Любая награда - это очень приятно. Я рада и спасибо всем, кто со мной работает, коллегам. В колхоз "Путь Ленина" я пришла давно, когда еще Червяков работал. Всем у нас нравится и нам тоже все нравится».
Добавим, что по прогнозам синоптиков, в Кировской области будет довольно теплая вторая половина весны, а это значит, началу сельскозяйственного сезона плохая погода не помешает, как это было в прошлом году, и посевная кампания пройдет в установленные сроки.
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