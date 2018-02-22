Выставка к 100-летию создания Красной Армии в Музее воинской славы

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В Музее воинской славы к 100-летию создания Красной Армии открылась новая выставка "Несокрушимая и легендарная". Одной из первых масштабный проект увидела Карина Алоян."Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед" - эти слова из песни как девиз выставочного проекта, раскрывающего многие страницы истории Вооруженных сил. Это не просто собрание экспонатов, согласно концепции авторов выставка должна познакомить со всеми этапами истории российской армии.Каждый экспонат - подлинная реликвия своего времени. Большую ценность представляют образцы стрелкового оружия: японская винтовка, револьвер, шашки, модели боевой техники и многое другое. Вызовет интерес и комплекс личных вещей: бурка, кубанка, боевые награды и поздравительные открытки.Здесь появляется возможность, что называется, познакомиться с историей "лично", а не только со страниц исторических учебников.Почувствовать атмосферу того времени также помогут музыкальные композиции и документальные фильмы о Советской Армии.