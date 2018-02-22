Выставка к 100-летию создания Красной Армии в Музее воинской славы
"Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед" - эти слова из песни как девиз выставочного проекта, раскрывающего многие страницы истории Вооруженных сил. Это не просто собрание экспонатов, согласно концепции авторов выставка должна познакомить со всеми этапами истории российской армии.
АЗАТ РАФИКОВ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ОРГАНИЗАТОР:
«Мы постараемся, конечно, удивить нашими экспонатами, которые до этого мы вообще не показывали. У нас есть уникальные материалы, которые рассказывают, например, об участнике Гражданской войны, создателе одной из первых дружин Красной армии на территории нашего региона - это Николай Гурьевич Сорокин-Малахов».
Каждый экспонат - подлинная реликвия своего времени. Большую ценность представляют образцы стрелкового оружия: японская винтовка, револьвер, шашки, модели боевой техники и многое другое. Вызовет интерес и комплекс личных вещей: бурка, кубанка, боевые награды и поздравительные открытки.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Удивят кировчан не только уникальными предметами, которые представлены здесь впервые, фотографиями и письмами кировчан, но и воссозданным интерьером учебного класса воинской части 1980-х годов».
Здесь появляется возможность, что называется, познакомиться с историей "лично", а не только со страниц исторических учебников.
МИХАИЛ СУДОВИКОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Понимаете, память очень многое значит. Не только с тем, чтобы каждая война осталась не только на полях сражений, на бумаге, но и в памяти каждого человека. Это идея патриотического воспитания через события войны. На мой взгляд, это правильна работа воспитательного направления подрастающего поколения».
Почувствовать атмосферу того времени также помогут музыкальные композиции и документальные фильмы о Советской Армии.
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