Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.
На заседании градостроительного совета при главе администрации города Кирова повторно обсудили проект многоквартирного жилого дома по адресу Октябрьский проспект, 106.
Была представлена подробная «развёртка» проекта, сравнительный анализ аналогичных зданий и образцы используемых для облицовки материалов.
Также члены совета изучили экспертные заключения, согласно которым гарантийный срок использования всех деталей наружного оформления фасада составляет не менее 50 лет. В проекте также увеличили количество машино-мест в подземной парковке с 45 до 66. Наружная парковка будет вмещать в себя ещё 115 мест. Таким образом, на 169 квартир запланировано 181 парковочное место.
Кроме того жильцам запретят установку наружных кондиционеров на фасаде здания.
Фасад комплекса будет выполнен в белом цвете с цветными откосами на окнах.
Разрешение на строительство застройщик планирует получить до 1 мая. Срок строительства здания - ориентировочно 3 года. Впоследствии застройщик планирует благоустроить прилегающую территорию и, возможно, установить фонтан.
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