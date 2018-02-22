ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

23 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.7608
EURO: 69.6341
Погода в городе Кирове:
ночью:  -23...-21°C
утром:  -20...-18°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

Вчера, 20:21 | Просмотров: 179 | Версия для печати
Поделиться новостью:
На заседании градостроительного совета при главе администрации города Кирова повторно обсудили проект многоквартирного жилого дома по адресу Октябрьский проспект, 106.
 
Была представлена подробная «развёртка» проекта, сравнительный анализ аналогичных зданий и образцы используемых для облицовки материалов.
 
Также члены совета изучили экспертные заключения, согласно которым гарантийный срок использования всех деталей наружного оформления фасада составляет не менее 50 лет. В проекте также увеличили количество машино-мест в подземной парковке с 45 до 66. Наружная парковка будет вмещать в себя ещё 115 мест. Таким образом, на 169 квартир запланировано 181 парковочное место.
 
Кроме того жильцам запретят установку наружных кондиционеров на фасаде здания.
 
Фасад комплекса будет выполнен в белом цвете с цветными откосами на окнах.
 
Разрешение на строительство застройщик планирует получить до 1 мая. Срок строительства здания - ориентировочно 3 года. Впоследствии застройщик планирует благоустроить прилегающую территорию и, возможно, установить фонтан.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

20:21 22.02.2018


Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

В Кировской области инспекторы ДПС спасли на трассе водителя из Татарстана.

14:31 22.02.2018


В Кировской области инспекторы ДПС спасли на трассе водителя из Татарстана.

В Вересниках водоснабжение восстановят полностью в течение дня.

12:51 22.02.2018


В Вересниках водоснабжение восстановят полностью в течение дня.

В слободе Шевели построят новую школу.

12:17 22.02.2018


В слободе Шевели построят новую школу.

Жителя Слободского района приговорили к условному сроку за незаконное перемещение анаболиков.

11:53 22.02.2018


Жителя Слободского района приговорили к условному сроку за незаконное перемещение анаболиков.

Жительница Кирова заказала "тематические" конфеты к 23 февраля и стала жертвой мошенников.

11:25 22.02.2018


Жительница Кирова заказала "тематические" конфеты к 23 февраля и стала жертвой мошенников.

В Кирово-Чепецке обнаружили египтянина-нелегала.

9:48 22.02.2018


В Кирово-Чепецке обнаружили египтянина-нелегала.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове проходят соревнования по автомодельному спорту

20:47 22.02.2018


В Кирове проходят соревнования по автомодельному спорту

Выставка к 100-летию создания Красной Армии в Музее воинской славы

20:46 22.02.2018


Выставка к 100-летию создания Красной Армии в Музее воинской славы

Регион намерен защитить производителей молока

20:45 22.02.2018


Регион намерен защитить производителей молока

Кировские школьники приняли участие в параде исторических войск

17:59 22.02.2018


Кировские школьники приняли участие в параде исторических войск

Парк Победы вошел в список территорий для голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"

17:58 22.02.2018


Парк Победы вошел в список территорий для голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской…

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Проект жилого комплекса на месте бывшего ДК Циолковского отправили на доработку.

09.02.2018


Проект жилого комплекса на месте бывшего ДК Циолковского отправили на доработку.

Застройщик ЖСК «СтройСоюз 7» без разрешения на строительство возвел третью секцию жилого дома на улице Мира г. Кирова.

27.05.2015


Застройщик ЖСК «СтройСоюз 7» без разрешения на строительство возвел третью секцию жилого дома на улице Мира г. Кирова.

Застройщик многоэтажки на улице Сурикова, 39/3 пообещал вручить дольщикам ключи от квартир в конце марта.

08.02.2018


Застройщик многоэтажки на улице Сурикова, 39/3 пообещал вручить дольщикам ключи от квартир в конце марта.

Прокуратура внесла представление ОАО «АСГ-бетон» за срыв графика строительства дома на улице Горбуновой, 31.

12.03.2016


Прокуратура внесла представление ОАО «АСГ-бетон» за срыв графика строительства дома на улице Горбуновой, 31.

В Кирове устранены нарушения закона в сфере долевого строительства.

10.01.2018


В Кирове устранены нарушения закона в сфере долевого строительства.

Градостроительный совет

07.08.2014


Градостроительный совет

Популярные новости

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

17.02.2018


В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх