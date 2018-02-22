Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

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На заседании градостроительного совета при главе администрации города Кирова повторно обсудили проект многоквартирного жилого дома по адресу Октябрьский проспект, 106.

Была представлена подробная «развёртка» проекта, сравнительный анализ аналогичных зданий и образцы используемых для облицовки материалов.

Также члены совета изучили экспертные заключения, согласно которым гарантийный срок использования всех деталей наружного оформления фасада составляет не менее 50 лет. В проекте также увеличили количество машино-мест в подземной парковке с 45 до 66. Наружная парковка будет вмещать в себя ещё 115 мест. Таким образом, на 169 квартир запланировано 181 парковочное место.

Кроме того жильцам запретят установку наружных кондиционеров на фасаде здания.

Фасад комплекса будет выполнен в белом цвете с цветными откосами на окнах.

Разрешение на строительство застройщик планирует получить до 1 мая. Срок строительства здания - ориентировочно 3 года. Впоследствии застройщик планирует благоустроить прилегающую территорию и, возможно, установить фонтан.