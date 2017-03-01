Бойцы отряда спецназа «Алмаз» кировского УФСИН стали лучшими стрелками ПФО.

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В Самарской области прошел отборочный чемпионат ФСИН России по стрельбе среди подразделений специального назначения ПФО.

За выход в финал вели борьбу 13 команд. Программа отборочного этапа состояла из четырех упражнений: практическая стрельба из пистолета Макарова, пистолета Ярыгина и автомата Калашникова.

По итогам соревнований первое место заняли сотрудники отдела спецназначения «Алмаз» УФСИН России по Кировской области. Вторыми и третьими стали бойцы самарского спецназа "Мангуст" и нижегородского отряда "Берсерк".

В апреле четыре сильнейшие команды ПФО будут защищать честь округа и побороться за звание лучшего отдела специального назначения ФСИН России. Финал чемпионата состоится в Санкт-Петербурге.