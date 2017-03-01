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Бойцы отряда спецназа «Алмаз» кировского УФСИН стали лучшими стрелками ПФО.

Сегодня, 11:19 | Просмотров: 78 | Версия для печати
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В Самарской области прошел отборочный чемпионат ФСИН России по стрельбе среди подразделений специального назначения ПФО.
 
За выход в финал вели борьбу 13 команд. Программа отборочного этапа состояла из четырех упражнений: практическая стрельба из пистолета Макарова, пистолета Ярыгина и автомата Калашникова.
 
По итогам соревнований первое место заняли сотрудники отдела спецназначения «Алмаз» УФСИН России по Кировской области. Вторыми и третьими стали бойцы самарского спецназа "Мангуст" и нижегородского отряда "Берсерк".
 
В апреле четыре сильнейшие команды ПФО будут защищать честь округа и побороться за звание лучшего отдела специального назначения ФСИН России. Финал чемпионата состоится в Санкт-Петербурге.


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