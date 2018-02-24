Глава МЧС России поздравил со столетним юбилеем уроженца Кировской области Федора Чухломина.

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Сама дата рождения юбиляра весьма знаменательная.

Майор в отставке Федор Александрович Чухломин родился 23 февраля 1918 года в деревне Лисья Гора Верхне-Лальского сельского совета Лальского района Кировской области (в то время еще Вятской губернии).

Чухломин был участником двух войн: Великой Отечественной и Советско-Японской. В 1947 году старшина запаса Федор Чухломин поступил на службу в пожарную охрану г. Москвы, и на службе в столице прошел путь от пожарного до начальника военизированной пожарной части.

В 1974 году в звании майора вышел на заслуженный отдых. На юбилей к столь заслуженному человеку приехал лично глава МЧС РФ В.Пучков.

Министр вручил юбиляру ведомственный нагрудный знак «Ветеран МЧС России», наручные часы и проигрыватель для виниловых пластинок и компакт дисков. Добавим, что внук Ф. Чухломина служит в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве, и недавно ему было присвоено очередное звание – подполковник внутренней службы.