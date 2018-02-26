Активисты проверили работу дорожников
Как минимум с 7 улиц прошедшей ночью должны были вывозить снег. Подрядчики часто жалуются на мешающие им припаркованные авто и наша телекомпания давала информацию о грядущей уборке снега. Но судя по тому, что мы увидели сегодня это был "мартышкин труд", ведь на тот же проспект строителей, судя по снежным завалам техника будто бы не выходила.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ ОНФ:
«Подводя итоги. На мой взгляд, можно поставить жирную тройку. Поскольку из 35 улиц убрана треть. Остальные либо убраны частично, либо не убирались совсем. Хочется отметить, что снега сильного у нас уже не было на протяжении 10 дней. Это говорит о том, что можно либо делать свою работу качественно. Либо она не контролируется должным образом».
Контроль всё же ведётся, в администрации часто проводят совещания с подрядчиками. Одна из острых тем - снежные валы рядом с пешеходными переходами. Они элементарно закрывают обзор. Так вот на Московской норматив выдерживают, но какой ценой
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ ОНФ:
«Для чего сжигается топливо, мы не понимаем. Получается вместо одной кучи, получается ещё большая куча. Снег никуда не вывозится. Тогда возникает вопрос целесообразности данной деятельности подрядной организации».
И эта куча снега и на проспекте Строителей, и по другим большим и не очень улицам города - уже нарушение муниципальных контрактов
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ ОНФ:
«Снежные валы не должны превышать 1,5 метра в ширину и 0,8 метра в высоту. У нас линейка 1 метр. Тут наглядно всё видно. Я ростом 1,85 , так он с меня».
Чем ближе весна, тем чаще в народе слышны ежегодные шуточки, про голубое небо и весеннее солнце, которые придут на помощь и растопят снег. К сожалению, такой нехитрый юмор не теряет своей актуальности.
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