Активисты проверили работу дорожников

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Подрядчики заявили о тотальной чистке от снежных завалов на 7 улицах города. Отличаются ли ожидание и реальность?

Как минимум с 7 улиц прошедшей ночью должны были вывозить снег. Подрядчики часто жалуются на мешающие им припаркованные авто и наша телекомпания давала информацию о грядущей уборке снега. Но судя по тому, что мы увидели сегодня это был "мартышкин труд", ведь на тот же проспект строителей, судя по снежным завалам техника будто бы не выходила.Контроль всё же ведётся, в администрации часто проводят совещания с подрядчиками. Одна из острых тем - снежные валы рядом с пешеходными переходами. Они элементарно закрывают обзор. Так вот на Московской норматив выдерживают, но какой ценойИ эта куча снега и на проспекте Строителей, и по другим большим и не очень улицам города - уже нарушение муниципальных контрактовЧем ближе весна, тем чаще в народе слышны ежегодные шуточки, про голубое небо и весеннее солнце, которые придут на помощь и растопят снег. К сожалению, такой нехитрый юмор не теряет своей актуальности.