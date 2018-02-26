В Омутнинском районе оштрафовали заведующую детским садом, в котором ребенок получил травму.

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Заведующая детским садом признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Сообщение о том, что пятилетний ребенок сломал ногу, качаясь на качели в детском саду п. Восточный Омутнинского района, появилось в одном из СМИ. Была организована доследственная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что 54-летняя заведующая д\с разрешила использовать на игровой площадке самодельные качели. В карточку учета основных средств данные качели не были внесены. Документы, подтверждающие их соответствие действующим нормам безопасности, отсутствовали.

Во время прогулки в августе 2017 года нога одной из воспитанниц детского сада застряла в проеме между движущимся сидением и неподвижной перекладиной. В результате ребенок получил перелом большеберцовой кости.

Суд назначил заведующей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации СУ СКР по Кировской области