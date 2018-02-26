В Арбаже в сгоревшем доме нашли тела 28-летней женщины и ее 6-летнего сына.

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Следственные органы СКР по Кировской области проводят доследственную проверку по факту обнаружения тел двух человек в сгоревшем доме.

ЧП произошло 24 февраля. При разборе сгоревшего дома были обнаружены тела женщины 1990 года рождения и ее сына 2011 года рождения.

По предварительной версии, очаг пожара находился внутри жилища, где алюминиевые провода частично были без изоляции.

Отметим, что пострадавшая семья на учетах в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла и считалась благополучной. Накануне трагедии ссор и конфликтов в доме не происходило.

Следователем уже назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожаро-техническая, проведен осмотр места происшествия с участием специалиста. Проводится доследственная проверка.

по информации СУ СКР по Кировской области