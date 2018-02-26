"Минёром" нововятской школы-интерната оказался 60-летний житель г. Омутнинска.

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Напомним, инцидент произошел вечером 23 февраля.

В дежурную часть МО МВД "Омутнинский" позвонил неизвестный и сообщил, что в нововятской школе-интернате на улице Пушкина заложено взрывное устройство.

Из здания интерната были экстренно эвакуированы 55 детей и персонал учреждения. Прибывшие на место происшествия оперативные группы взрывного устройства не обнаружили.

При проведении оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ совместно с полицейскими была установлена личность звонившего. Им оказался житель города Омутнинска, 1958 года рождения. На момент задержания мужчина был пьян.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области