"Минёром" нововятской школы-интерната оказался 60-летний житель г. Омутнинска.
Напомним, инцидент произошел вечером 23 февраля.
В дежурную часть МО МВД "Омутнинский" позвонил неизвестный и сообщил, что в нововятской школе-интернате на улице Пушкина заложено взрывное устройство.
Из здания интерната были экстренно эвакуированы 55 детей и персонал учреждения. Прибывшие на место происшествия оперативные группы взрывного устройства не обнаружили.
При проведении оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ совместно с полицейскими была установлена личность звонившего. Им оказался житель города Омутнинска, 1958 года рождения. На момент задержания мужчина был пьян.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области
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