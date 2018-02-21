Незаконные конные прогулки в Порошино

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Конные прогулки в Порошино признаны незаконными, а использование участка лесопарковой зоны - самовольным. Арендатор конюшни должен возместить ущерб, причинённый лесному фонду, а также оформить все документы.Проверку законности использования участка Кировская природоохранная прокуратура провела после обращения местного жителя. Выяснилось, что конюшня арендована индивидуальным предпринимателем у общества с ограниченной ответственностью и используется для организации конных прогулок.А между тем, использование лесов для отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной или спортивной деятельности возможно только на условиях предоставления участков в бессрочное пользование либо в аренду.И сейчас арендатор конюшни должен выплатить компенсацию причинённого лесному фонду вреда в размере 5-кратной годовой арендной платы. А для дальнейшего использования участка лесопарковой зоны - заключить соответствующий договор. Иначе нарушителя могут ждать новые исковые требования органов прокуратуры.