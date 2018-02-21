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Незаконные конные прогулки в Порошино

Вчера, 15:27 | Просмотров: 123 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Конные прогулки в Порошино признаны незаконными, а использование участка лесопарковой зоны - самовольным. Арендатор конюшни должен возместить ущерб, причинённый лесному фонду, а также оформить все документы.

Проверку законности использования участка Кировская природоохранная прокуратура провела после обращения местного жителя. Выяснилось, что конюшня арендована индивидуальным предпринимателем у общества с ограниченной ответственностью и используется для организации конных прогулок.

Незаконные конные прогулки в ПорошиноВАЛЕРИЯ ИВАШОВА, ИНСТРУКТОР КОННОГО КЛУБА:
«Возможно, что весь этот шум подняли из-за того, что у нас были незаконно построены сараи и летники для лошадей, некоторые постройки мы убрали, которые по своему местоположению нарушали пожарные стандарты, и теперь больше проблем нет».

Незаконные конные прогулки в ПорошиноДАРЬЯ ШУБЕРТОВА, ИНСТРУКТОР КОННОГО КЛУБА:
«У нас есть трасса, подальше от людей, не по общественным трассам, там, где люди ездят на лыжах, у нас своя половина леса, мы разделили специально, чтобы не мешать людям, получается, что и там мешаем, но нам надо же где-то ездить».

А между тем, использование лесов для отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной или спортивной деятельности возможно только на условиях предоставления участков в бессрочное пользование либо в аренду.

Незаконные конные прогулки в ПорошиноДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«В данном случае таких правоустанавливающих документов у арендатора конюшни не имелось, фактически он организовал на платной основе конные прогулки, то есть фактически извлечение на коммерческой основе дохода. Выявленные нарушения закона послужили основанием для обращения Кировского межрайонного природоохранного прокурора с иском в суд».

И сейчас арендатор конюшни должен выплатить компенсацию причинённого лесному фонду вреда в размере 5-кратной годовой арендной платы. А для дальнейшего использования участка лесопарковой зоны - заключить соответствующий договор. Иначе нарушителя могут ждать новые исковые требования органов прокуратуры.


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