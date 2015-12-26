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Кировчане выиграли гранты на всероссийском конкурсе молодежных проектов

Вчера, 15:30 | Просмотров: 154 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Кировчане выиграли гранты на всероссийском конкурсе молодежных проектов. В общем рейтинге регионов по количеству проектов-победителей мы заняли второе место. С авторами работ пообщалась Анастасия Кетько.

Кировчане выиграли гранты на всероссийском конкурсе молодежных проектов МИХАИЛ КЕТОВ, УЧАСТНИК ЛАГЕРЯ:
«Лагерь классный. Я туда приехал с мыслью, что тут скучно, но оказалось не так».

Миша с прошлого лета под впечатлением от уникальной по своему содержанию тематической смены - "Академия социального успеха". Ребята со всего региона приезжают, чтобы научиться создавать социальную рекламу, разрабатывать проекты и осваивать театральные навыки. Отдых здесь - это, в первую очередь, активная работа. Лагерь существует уже 15 лет. И впервые организаторы решили поучаствовать в конкурсе молодежных проектов "Хочу делать добро". И получили грант в размере 300-сот тысяч рублей.

Кировчане выиграли гранты на всероссийском конкурсе молодежных проектов АЛЕКСЕЙ БЛИНОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА "ХОЧУ ДЕЛАТЬ ДОБРО":
«Мы будем на эту сумму лагерь проводить. Состоится он в августе. Смена ожидается насыщенной и интересной. Цель лагеря - развить социальную активность у детей и молодежи».

Всего на конкурс было подано почти 8 тысяч заявок из 85 субъектов России. В числе лучших - 9 кировчан в направлении волонтерских инициатив. В их числе Павел Карлов с проектом "Мы в отряде".

Кировчане выиграли гранты на всероссийском конкурсе молодежных проектов ПАВЕЛ КАРЛОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА "ХОЧУ ДЕЛАТЬ ДОБРО":
«Мы выиграли 150 тысяч рублей. Этой суммы может не хватить. Но мы готовы и свои силы вкладывать. Так как данная система реально нужна для учета бойцов, для ведения документов».

В общей сложности кировчане привлекли в регион грантовую поддержку в размере 1 миллиона 250-ти тысяч рублей. И по количеству проектов-победителей наш регион занял второе место в рейтинге, уступив лишь Московской области.


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