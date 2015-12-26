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Кировчане выиграли гранты на всероссийском конкурсе молодежных проектов. В общем рейтинге регионов по количеству проектов-победителей мы заняли второе место. С авторами работ пообщалась Анастасия Кетько.Миша с прошлого лета под впечатлением от уникальной по своему содержанию тематической смены - "Академия социального успеха". Ребята со всего региона приезжают, чтобы научиться создавать социальную рекламу, разрабатывать проекты и осваивать театральные навыки. Отдых здесь - это, в первую очередь, активная работа. Лагерь существует уже 15 лет. И впервые организаторы решили поучаствовать в конкурсе молодежных проектов "Хочу делать добро". И получили грант в размере 300-сот тысяч рублей.Всего на конкурс было подано почти 8 тысяч заявок из 85 субъектов России. В числе лучших - 9 кировчан в направлении волонтерских инициатив. В их числе Павел Карлов с проектом "Мы в отряде".В общей сложности кировчане привлекли в регион грантовую поддержку в размере 1 миллиона 250-ти тысяч рублей. И по количеству проектов-победителей наш регион занял второе место в рейтинге, уступив лишь Московской области.