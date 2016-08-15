В Кировской области завершается сезон охоты.

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28 февраля 2018 года в регионе завершается осенне-зимний сезон охоты на кабана, пушных зверей, а также на охотничьи виды птиц – рябчика, тетерева и глухаря.

Для регулирования численности диких плотоядных животных – волка, лисицы и енотовидной собаки, а также для предупреждения распространения бешенства охота будет продолжена по заявкам охотпользователей и администраций муниципальных районов.

По завершению сезона охотники должны сдать разрешение на добычу пушных зверей и птиц в 20-дневный срок, на кабана – в 10-дневный срок. Также необходимо представить заполненную таблицу о добытых зверях и птицах по месту получения данного разрешения.

За уклонение от сдачи разрешения предусмотрено административное наказание в виде штрафа на сумму от 500 до 3000 рублей.

Весенний сезон охоты на территории региона откроется с 21 апреля для южных районов области и с 1 мая – для северных районов.