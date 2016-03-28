Оркестр «Северная звезда» Кировской войсковой части выступил перед полпредом Президента РФ в ПФО

Поделиться новостью:

Масштабный концерт по случаю празднования 23 февраля состоялся в Нижнем Новгороде. На сцену вышел также оркестр кировской войсковой части "Северная звезда".В государственную академическую филармонию были приглашены Герои России и ветераны Великой Отечественной войны. Выступления ведущих коллективов состоялись по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Полпред в своем поздравлении отметил заслуги российской армии за свою историю. А также обратил внимание, что, несмотря на передовое вооружение, наше главное преимущество это люди.