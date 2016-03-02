В Кирове открылась студенческая школа вожатых

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Студенческая школа вожатых стартовала в Кирове. Около 200 ребят изъявили желание стать вожатыми. Что их ждет?В веселом гавайском номере отряд "Кавыбанга" показывают претендентам в вожатые свою специфику. Их девиз: "Лови волну вместе с нами". Вожатому очень важно уметь заряжать своей энергетикой окружающих и, конечно, в первую очередь - детей. Наташа уже несколько лет ведет детские отряды за собой во Всероссийском детском центре "Орленок", а когда-то также прошла Студенческую школу вожатых.В 2018 году в школу вожатых заявились около двухсот кандидатов. Это студенты высших и средних учебных заведений города, а также ученики старших классов.По окончанию школы ребят ждет выездная практика и экзамен, по результатам которого кандидат получает сертификат вожатого, либо отправляется проводить работу над ошибками и ждать еще одного шанса.