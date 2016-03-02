В Кирове открылась студенческая школа вожатых
В веселом гавайском номере отряд "Кавыбанга" показывают претендентам в вожатые свою специфику. Их девиз: "Лови волну вместе с нами". Вожатому очень важно уметь заряжать своей энергетикой окружающих и, конечно, в первую очередь - детей. Наташа уже несколько лет ведет детские отряды за собой во Всероссийском детском центре "Орленок", а когда-то также прошла Студенческую школу вожатых.
НАТАЛЬЯ ТРУБИНА, БОЕЦ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА "КАВЫБАНГА":
«Я так волновалась, что у меня что-то не получится. Все, что нам на теории рассказали - пригодилось. Но в реальности все оказалось ответственней. Ты становишься мамой каждому ребенку на 21 день».
В 2018 году в школу вожатых заявились около двухсот кандидатов. Это студенты высших и средних учебных заведений города, а также ученики старших классов.
ДАРЬЯ МАЛЬШАКОВА, КУРАТОР СТУДЕНЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На протяжении 6 недель будут идти лекции, знания пригодятся в работе в лагере».
По окончанию школы ребят ждет выездная практика и экзамен, по результатам которого кандидат получает сертификат вожатого, либо отправляется проводить работу над ошибками и ждать еще одного шанса.
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