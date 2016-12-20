В Кировской области сотрудники ГИБДД спасли автоледи с двумя детьми.

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Инцидент произошел 25 февраля 2018 года. Вечером на трассе в Куменском районе сломался автомобиль.

Все попытки женщины-водителя завести "Ауди-80" были безуспешными. Тем временем на улице усиливался мороз.

Температура воздуха опустилась до минус 25 градусов. В салоне сломавшейся иномарки находились двое малолетних детей, которые начали замерзать. До ближайшего населенного пункта было около десяти километров.

Женщина с детьми не отважилась идти до поселка пешком за помощью в сильный мороз. На их счастье в это время по трассе проезжали сотрудники ГИБДД. Инспекторы остановились и предложили свою помощь.

Пока дети грелись в патрульной машине, полицейские помогли с ремонтом иномарки и сопроводили машину до ближайшего автосервиса.

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области