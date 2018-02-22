Градостроительный совет обсудил проекты многоквартирных жилых домов
Проект многоквартирного жилого дома по адресу Октябрьский проспект, 106 на прошлом заседании было решено отправить на доработку.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Были вопросы, связанные с обеспечением внешнего вида, долговечности в том решении, которое было одобрено большинством членов градсовета».
Новшеством проекта будет установка скрытых наружных блоков, они позволят скрыть кондиционеры, уродующие фасад здания.
НИКОЛАЙ ПЛАКСИВЫЙ, АРХИТЕКТОР, АВТОР ПРОЕКТА:
«В 139 квартирах есть возможность установки кондиционеров именно по таким схемам, а в 30 квартирах его нужно будет установить именно так, либо использовать моноблок, который устанавливается только в комнате, либо мобильный кондиционер».
Не менее важен и вопрос парковок. По словам автора проекта, на подземной автостоянке место найдется для 66 автомобилей, а перед домом смогут припарковаться еще 115 машин. Учитывая, что в доме - 169 квартир, а парковочных мест - 181, никто не будет обделен.
Ориентировочный срок старта возведения жилого дома - начало мая. А вот окончить строительство и сдать дом в эксплуатацию планируется уже через три года.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Как обещает застройщик, вот на этом самом месте вырастет новый высотный жилой дом».
Добавим, что на градостроительном совете были представлены экспертные заключения, в соответствии с которыми гарантийный срок использования всех наружных деталей фасада составляет не менее 50 лет.
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