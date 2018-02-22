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Градостроительный совет обсудил проекты многоквартирных жилых домов

Сегодня, 11:50 | Просмотров: 80 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Градостроительный совет вновь обсудил проекты многоквартирных жилых домов. Какое решение вынесла администрация?

Проект многоквартирного жилого дома по адресу Октябрьский проспект, 106 на прошлом заседании было решено отправить на доработку.

Градостроительный совет обсудил проекты многоквартирных жилых домовИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Были вопросы, связанные с обеспечением внешнего вида, долговечности в том решении, которое было одобрено большинством членов градсовета».

Новшеством проекта будет установка скрытых наружных блоков, они позволят скрыть кондиционеры, уродующие фасад здания.

Градостроительный совет обсудил проекты многоквартирных жилых домовНИКОЛАЙ ПЛАКСИВЫЙ, АРХИТЕКТОР, АВТОР ПРОЕКТА:
«В 139 квартирах есть возможность установки кондиционеров именно по таким схемам, а в 30 квартирах его нужно будет установить именно так, либо использовать моноблок, который устанавливается только в комнате, либо мобильный кондиционер».
 
Не менее важен и вопрос парковок. По словам автора проекта, на подземной автостоянке место найдется для 66 автомобилей, а перед домом смогут припарковаться еще 115 машин. Учитывая, что в доме - 169 квартир, а парковочных мест - 181, никто не будет обделен.

Ориентировочный срок старта возведения жилого дома - начало мая. А вот окончить строительство и сдать дом в эксплуатацию планируется уже через три года.

Градостроительный совет обсудил проекты многоквартирных жилых домовАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Как обещает застройщик, вот на этом самом месте вырастет новый высотный жилой дом».

Добавим, что на градостроительном совете были представлены экспертные заключения, в соответствии с которыми гарантийный срок использования всех наружных деталей фасада составляет не менее 50 лет.


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