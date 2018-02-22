Градостроительный совет обсудил проекты многоквартирных жилых домов

Поделиться новостью:

Градостроительный совет вновь обсудил проекты многоквартирных жилых домов. Какое решение вынесла администрация?Проект многоквартирного жилого дома по адресу Октябрьский проспект, 106 на прошлом заседании было решено отправить на доработку.Новшеством проекта будет установка скрытых наружных блоков, они позволят скрыть кондиционеры, уродующие фасад здания.Не менее важен и вопрос парковок. По словам автора проекта, на подземной автостоянке место найдется для 66 автомобилей, а перед домом смогут припарковаться еще 115 машин. Учитывая, что в доме - 169 квартир, а парковочных мест - 181, никто не будет обделен.Ориентировочный срок старта возведения жилого дома - начало мая. А вот окончить строительство и сдать дом в эксплуатацию планируется уже через три года.Добавим, что на градостроительном совете были представлены экспертные заключения, в соответствии с которыми гарантийный срок использования всех наружных деталей фасада составляет не менее 50 лет.