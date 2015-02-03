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В Порошино прошел фестиваль семейного творчества

Сегодня, 11:52 | Просмотров: 73 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Доме культуры села Порошино прошел фестиваль семейного творчества. На празднике участники показали свои творческие достижения, таланты и умения.

В творческом конкурсе участвовали в основном дети. Но к выступлениям готовились всей семьей. Придумывали частушки, репетировали песни, танцы и стихи. Увлечения у всех ребят разные, и на фестивале они старались показать все грани своих талантов. Уверенно держались на сцене и самые юные участники.

Участники фестиваля представляли и свои кулинарные таланты, делились любимыми семейными рецептами. На конкурс принесли и поделки. И главными героями здесь стали мамы, которые помогают своим детям освоить разные виды декоративного творчества. В этих дружных семьях всё делают вместе - и по хозяйству, и на отдыхе.

В Порошино прошел фестиваль семейного творчестваНАТАЛЬЯ СУВОРОВА:
«Лепим, рисуем, делаем поделки, готовим. Сегодня у нас выставлена работа - блины, фирменное блюдо, это делали дети».
 
 
 
В Порошино прошел фестиваль семейного творчестваЕЛИЗАВЕТА ФЛЯГИНА:
«Катаемся на коньках, ходим на лыжах, занимаемся плаванием».
 
 
 
В Порошино прошел фестиваль семейного творчестваПОЛИНА ТАРБЕЕВА:
«Дома, когда празднуем что-то, всегда маме помогаем печь торт, это у нас фирменное блюдо».

Папы на фестивале семейного творчества не рискнули выйти на сцену, но "болели" за своих вместе с другими зрителями.


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