Центр Кирова встал в пробках.
Около полудня на самых оживленных участках основных дорог города произошло несколько ДТП.
В результате центр Кирова встал в пробках. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Воровского легковой автомобиль въехал в автобус.
Участники ДТП полностью перегородили Воровского, так что проезд по улице стал практически невозможен.
Еще одна пробка образовалась в районе ж/д вокзала, на подъеме к улице Чапаева. Там не смог подняться ПАЗик и вслед за ним встали все идущие следом троллейбусы.
Другой затор образовался на улице Ленина, на спуске от Центральной гостиницы. Здесь не поделили дорогу "Ауди" и фургон.
vk.com/kirovdps
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