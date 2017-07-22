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Около полудня на самых оживленных участках основных дорог города произошло несколько ДТП.

В результате центр Кирова встал в пробках. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Воровского легковой автомобиль въехал в автобус.

Участники ДТП полностью перегородили Воровского, так что проезд по улице стал практически невозможен.

Еще одна пробка образовалась в районе ж/д вокзала, на подъеме к улице Чапаева. Там не смог подняться ПАЗик и вслед за ним встали все идущие следом троллейбусы.

Другой затор образовался на улице Ленина, на спуске от Центральной гостиницы. Здесь не поделили дорогу "Ауди" и фургон.

vk.com/kirovdps