В Кирове ищут "терапевта", укравшего у пенсионерки 356 тысяч рублей.

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Жертвой неустановленного злоумышленника стала 90-летняя жительница областного центра.

Пенсионерка рассказала, что к ней в квартиру позвонил мужчина. Он сообщил, что работает врачом и зашел проверить здоровье хозяйки квартиры.

90-летняя бабушка посетовала на свои хвори, и «терапевт» предложил за "недорого" сделать массаж ног. За свои услуги мужчина попросил 3 тысячи рублей.

Доверчивая бабушка согласилась и отправилась к шкафу, где хранила сбережения. А "терапевт" попросился в ванную - "помыть руки".

Пенсионерка пошла к комнату ждать "массажиста", но мужчина все не возвращался. Бабушка наконец решила заглянуть в ванную и поняла, что "терапевт" сбежал, попутно прихватив все ее сбережения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание преступника.

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области