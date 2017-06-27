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Новости / Общество

Акция «Лесники открывают двери» во Дворце творчества Мемориал

Вчера, 20:46 | Просмотров: 96 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Во Дворце творчества Мемориал сегодня прошла акция «Лесники открывают двери». На ней школьники смогли поближе познакомиться со спецтехникой для тушению огня и услышать интересные истории спасения леса.

Ребятам показывали короткие информационные ролики о работе авиалесоохраны, и показывали то оборудование, которое принесли на встречу. Специалисты говорили: "Как бы ни была богата экипировка пожарного, его главный инструмент в лесу - это лопата". Именно окапывание участков пожара создает естественное препятствие на пути распространения огня.

Акция «Лесники открывают двери» во Дворце творчества МемориалОЛЕГ СТАРЦЕВ, ПОЖАРНЫЙ-ПАРАШЮТИСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗЫ АВИАЦИОННОЙ И НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ:
«Я выбрал эту профессию неслучайно. Служил в ВДВ. Люблю лес, люблю природу. Если мы не защитим лес от пожаров, то у нас не будет ни зверей, ни птиц, ничего. Это очень нужная и патриотичная работа».
 
Пожарные летают на самолётах, чья конструкция мало изменилась с 1946 года, в народе их называют "кукурузниками", но пожарные десантники ласково зовут их "Аннушками". Профессия летчик-наблюдатель авиалесоохраны на сегодняшний день считается одной из самых редких в мире. В составе летных экипажей воздушных судов летнабы выполняют авиапатрулирование лесов, обнаруживают пожары, прогнозируют их динамику, выполняют расчет сил и средств, необходимых для тушения.

Акция «Лесники открывают двери» во Дворце творчества МемориалСЕРГЕЙ ГОРОДИЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА АВИАПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗЫ АВИАЦИОННОЙ И НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ:
«Мы арендуем самолёты АН-2. Я считаю, что это надёжная машина, даже в случае, если откажет двигатель, он может просто спланировать на землю, и сохранить жизни экипажа».
 
Пожарные напомнили, что огонь - стихия непредсказуемая и человеку, наверное, никогда не удастся ее полностью приручить и контролировать, поэтому лучший способ избежать пожара - соблюдать элементарные правила безопасности в лесу - не жечь костров, не курить, и главное - очень бережно относиться к природе, чья красота так уязвима.


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