Акция «Лесники открывают двери» во Дворце творчества Мемориал

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Во Дворце творчества Мемориал сегодня прошла акция «Лесники открывают двери». На ней школьники смогли поближе познакомиться со спецтехникой для тушению огня и услышать интересные истории спасения леса.Ребятам показывали короткие информационные ролики о работе авиалесоохраны, и показывали то оборудование, которое принесли на встречу. Специалисты говорили: "Как бы ни была богата экипировка пожарного, его главный инструмент в лесу - это лопата". Именно окапывание участков пожара создает естественное препятствие на пути распространения огня.Пожарные летают на самолётах, чья конструкция мало изменилась с 1946 года, в народе их называют "кукурузниками", но пожарные десантники ласково зовут их "Аннушками". Профессия летчик-наблюдатель авиалесоохраны на сегодняшний день считается одной из самых редких в мире. В составе летных экипажей воздушных судов летнабы выполняют авиапатрулирование лесов, обнаруживают пожары, прогнозируют их динамику, выполняют расчет сил и средств, необходимых для тушения.Пожарные напомнили, что огонь - стихия непредсказуемая и человеку, наверное, никогда не удастся ее полностью приручить и контролировать, поэтому лучший способ избежать пожара - соблюдать элементарные правила безопасности в лесу - не жечь костров, не курить, и главное - очень бережно относиться к природе, чья красота так уязвима.