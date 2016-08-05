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В Кирове сносят деревья, которые представляют опасность

Сегодня, 13:00 | Просмотров: 57 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове сносят старые деревья. Так, в парке имени Кирова вырубили несколько десятков деревьев, которые, по словам представителей дирекции зеленого хозяйства, представляли опасность. Что будет на освободившемся месте?

- Фиксируем диаметр, потом делается фотофиксация. Дерево аварийное. Посмотрите.
- Соответственно дерево подлежит сносу. Аварийное состояние большое дупло. Видите сами все.

И таких деревьев десятки. В парке имени Кирова в этом году уже вырубили без малого 70-т растений. И это только начало. По заверению сотрудников кировской дирекции зеленого хозяйства, сюда они еще вернуться.

В Кирове сносят деревья, которые представляют опасностьАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Что бы определить состояние дерева, не обязательно иметь при себе специальные инструменты. Это можно сделать и на глаз. Допустим, этот клен. Он был высажен примерно полвека назад. Сначала смотрим на повреждения, такие как трещины или дупла. Здесь видно не вооруженным взглядом - внутри дерево сгнило. Второй момент, если внешних повреждений нет, тогда смотрим на угол наклона. Здесь он примерно составляет градусов 30-ть. Может чуть меньше, может чуть больше. Вывод один - дерево находится в аварийном состоянии и представляет опасность».

Специалисты будут избавляться от аварийных деревьев, которые растут возле пешеходных дорожек. Они представляют наибольшую опасность.

В Кирове сносят деревья, которые представляют опасностьГРИГОРИЙ ЖДАНОВ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА "ДИРЕКЦИИ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА":
«Работы очень много. Можете сами посмотреть. Здесь в основном в парке растут клены, тополя. Дикорастущие. Которые кривые наклоненные, с дуплами, гнилые».

Одной вырубкой дело не ограничится. На месте спиленных деревьев появятся молодые растения.

ГРИГОРИЙ ЖДАНОВ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА "ДИРЕКЦИИ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА":
«В основном в парках садят - это липа, в принципе, вдоль аллей можно посадить сирень, яблоня подходит. Здесь подойдут низкорослые. Возможно даже кустарник».

Окончательное решение еще не принято. Высаживать новые деревья планируется в теплое время года. Отметим, работы по вырубке и посадке деревьев будут проводиться не только в парке имени Кирова, но и в других зеленых зонах города.


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