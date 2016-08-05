В Кирове сносят деревья, которые представляют опасность

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В Кирове сносят старые деревья. Так, в парке имени Кирова вырубили несколько десятков деревьев, которые, по словам представителей дирекции зеленого хозяйства, представляли опасность. Что будет на освободившемся месте?И таких деревьев десятки. В парке имени Кирова в этом году уже вырубили без малого 70-т растений. И это только начало. По заверению сотрудников кировской дирекции зеленого хозяйства, сюда они еще вернуться.Специалисты будут избавляться от аварийных деревьев, которые растут возле пешеходных дорожек. Они представляют наибольшую опасность.Одной вырубкой дело не ограничится. На месте спиленных деревьев появятся молодые растения.Окончательное решение еще не принято. Высаживать новые деревья планируется в теплое время года. Отметим, работы по вырубке и посадке деревьев будут проводиться не только в парке имени Кирова, но и в других зеленых зонах города.