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Новости / Общество

"Саратовские авиалинии" отправят все свои самолеты Ан-148 на плановое техобслуживание.

Вчера, 14:22 | Просмотров: 135 | Версия для печати
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Самолеты Ан-148-100В, которые эксплуатируются на различных маршрутах "Саратовских авиалиний",  поочередно пройдут плановое техническое обслуживание на предприятии-изготовителе самолета - ПАО ВАСО (Воронеж).
 
Об этом сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
 
На данный момент в авиапарке "Саратовских авиалиний" находятся пять самолетов Ан-148.
 
Все они пройдут техобслуживание в соответствии с планом для поддержания летной годности и повышения уровня безопасности.
 
Напомним, 11 февраля 2018 года в Подмосковье разбился один из Ан-148 АО "Саратовских авиалиний". В катастрофе погиб 71 человек: все пассажиры и экипаж.


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