В Кирове проконтролировали расписание общественного транспорта

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Замерзнуть и заболеть можно и на остановках. Кировчане жалуются на общественный транспорт, который приходиться ждать очень долго. Сотрудники ЦДС проверили графики движения общественного транспорта возле цирка. Опоздавших не обнаружили.Остались считанные минуты до прибытия троллейбуса. Об этом информирует электронное табло. Умная остановка не ошиблась. Транспорт пришел вовремя. Электронному табло можно доверять, говорят сотрудники центральной диспетчерской службы. Система следит за транспортом в режиме он-лайн.Жители областного центра нередко жалуются на опоздание автобусов и троллейбусов. Обычно это объясняется объективными причинами. Аварии, пробки и другое.Добавим, что бы узнать, когда подойдет тот или иной автобус не обязательно искать "умную остановку". Узнать местоположение транспорта можно на сайте ЦДС или при помощи специального приложения.