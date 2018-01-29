В Кирове проконтролировали расписание общественного транспорта
Остались считанные минуты до прибытия троллейбуса. Об этом информирует электронное табло. Умная остановка не ошиблась. Транспорт пришел вовремя. Электронному табло можно доверять, говорят сотрудники центральной диспетчерской службы. Система следит за транспортом в режиме он-лайн.
АЛЕКСАНДР РЫБОЛОВЛЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА Г. КИРОВА:
«Она снимает фактические показания скорости движения автобуса или троллейбуса. Пытается на основании статистики небольшой делать прогноз. Исходя из анализа в целом дорожной ситуации, например, мы знаем, что пробка по маршруту следования, соответственно специальными алгоритмами прибытие "накидывается". Все это делается каждые 20-ть секунд».
Жители областного центра нередко жалуются на опоздание автобусов и троллейбусов. Обычно это объясняется объективными причинами. Аварии, пробки и другое.
АЛЕКСАНДР РЫБОЛОВЛЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА Г. КИРОВА:
«Сейчас более-менее нормально. Только с утра было ДТП на площади Лепсе. Соответственно маршруты, которые через Лепсе идут они пошли с опозданием».
Добавим, что бы узнать, когда подойдет тот или иной автобус не обязательно искать "умную остановку". Узнать местоположение транспорта можно на сайте ЦДС или при помощи специального приложения.
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