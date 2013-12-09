В Нововятской школе №62 отметили 70-летие Героя Советского Союза Александра Опарина
В этом году Александру Опарину исполнилось бы 70 лет. В мае 82 года на боевом задании в районе Пандшерского ущелья группа майора попала в окружение, но бойцы смогли закрепиться на высоте и продолжали вести неравный бой. Александр Опарин был несколько раз ранен, но продолжал руководить выходом солдат из окружения. Снайперская пуля настигла командира.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Но честь, она всего превыше!
- Умри, гусар, но чести не утрать!
Добавим, что Александр Опарин - единственный уроженец Кировской области, который был удостоен звезды Героя Советского Союза со времени окончания Великой отечественной войны. В честь него в Нововятске названа школа, где он учился и улица. На этой улице в этом году планируется обустроить "площадь Опарина" со скамейками, урнами, клумбами и дополнительным освещением. Заявку на благоустройство этой территории нововятичи уже подали в городскую администрацию.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
22.02.2018