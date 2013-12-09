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«Чтобы в человеческом сердце память оставалась, её надо постоянно обновлять, напоминать, для этого мы сегодня и собрались, чтобы ребятишки, которые в этой школе учатся и растут, знали о своем старшем товарище и подвиге, который он совершил».

В Нововятской школе №62 отметили 70-летие Героя Советского Союза Александра Опарина, павшего смертью храбрых в Афганистане. О его подвиге и том, каким он запомнился современникам, репортаж Ивана Швецова.В этом году Александру Опарину исполнилось бы 70 лет. В мае 82 года на боевом задании в районе Пандшерского ущелья группа майора попала в окружение, но бойцы смогли закрепиться на высоте и продолжали вести неравный бой. Александр Опарин был несколько раз ранен, но продолжал руководить выходом солдат из окружения. Снайперская пуля настигла командира.К памятному вечеру школьники и педагоги подготовились основательно: выступали родственники и сослуживцы героя, члены регионального отделения Боевого братства, директор школы и главный федеральный инспектор по Кировской области. Три девушки исполнили танец юных вдов. Юные гусары промаршировали и спели о воинской чести.Добавим, что Александр Опарин - единственный уроженец Кировской области, который был удостоен звезды Героя Советского Союза со времени окончания Великой отечественной войны. В честь него в Нововятске названа школа, где он учился и улица. На этой улице в этом году планируется обустроить "площадь Опарина" со скамейками, урнами, клумбами и дополнительным освещением. Заявку на благоустройство этой территории нововятичи уже подали в городскую администрацию.