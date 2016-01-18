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Новости / Общество

28-летняя кировчанка продавала свадебное платье и стала жертвой мошенников.

Вчера, 16:13 | Просмотров: 169 | Версия для печати
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Информацию о продаже платья девушка разместила на интернет-сайте объявлений.
 
Но долгое время покупатель не находился. Девушка решила скинуть цену до 3 тысяч, и вскоре ей позвонила неизвестная женщина.
 
Она предложила за платье 4,5 тысячи и сообщила, что готова прямо сейчас перевести деньги на банковскую карту.
 
Обрадованная девушка конечно же согласилась и продиктовала покупательнице и номер карты, и срок ее действия, и имя владельца, и трехзначный код с оборотной стороны карты и пароль, поступивший в смс-сообщении от банка.
 
«Покупательница» тут же списала все накопления кировчанки. В настоящее время полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников.
 
по информации УМВД по Кировской области


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