28-летняя кировчанка продавала свадебное платье и стала жертвой мошенников.

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Информацию о продаже платья девушка разместила на интернет-сайте объявлений.

Но долгое время покупатель не находился. Девушка решила скинуть цену до 3 тысяч, и вскоре ей позвонила неизвестная женщина.

Она предложила за платье 4,5 тысячи и сообщила, что готова прямо сейчас перевести деньги на банковскую карту.

Обрадованная девушка конечно же согласилась и продиктовала покупательнице и номер карты, и срок ее действия, и имя владельца, и трехзначный код с оборотной стороны карты и пароль, поступивший в смс-сообщении от банка.

«Покупательница» тут же списала все накопления кировчанки. В настоящее время полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников.

по информации УМВД по Кировской области