Эксперты криминалисты отмечают профессиональный праздник
История экспертной криминалистической экспертизы в нашей стране начинается с 1 марта 1919 года. Тогда при Центральном управлении уголовного розыска были созданы первые отделы. В Кировской области специалисты подобного профиля появились позже на десять лет.
СТАНИСЛАВ ВИДЯКИН, НАЧАЛЬНИК ЭКЦ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В то время проводилось всего лишь 5 видов экспертиз. Была штатная численность 3 человека, на всю область. На сегодняшний день у нас составляет штат 127 человек. Проводим 34 вида судебных экспертиз, один из них это экспертиза запаховых следов запаховых следов человека. Всего по России данных лабораторий 11».
Уникальность запаховой экспертизы заключается в том, что при помощи нехитрых действий, криминалисты могут доказать присутствие человека на месте преступления, даже если он уничтожил все отпечатки. Поверхность любого предмета или кусок ткани, к которой прикоснулся человек, долгое время сохраняет его потожировые следы. Улики, которые мог трогать подозреваемый, направляются в эту лабораторию. Затем начинается процесс получения запаха.
- Увлажняем над ледяной баней, в течение пяти секунд, чтобы потожировые следы увлажнились. Далее объект помещаем в стеклянные банки, и с помощью специального сборника пахучих веществ закрываем в эту банку.
Под давлением и влиянием разных температур, запах с предмета переходит на ткань, закрепленную на крышке аппарата. Затем в дело вступают главные лучшие в мире специалисты по запахам — собаки. Криминалист прячет образец с запахом подозреваемого среди множества других.
- Сейчас будет находиться на цифре 9.
Затем, собаке дают почувствовать запах, полученный в лабораторных условиях. При этом эксперт, выполняющий процедуру располагается спиной к тому, кто прячет ткань с запахом подозреваемого.
- Молодец, хорошо, нюхай.
Несколько мгновений и специально обученный пес проходит первый круг в поисках нужного запаха. Подобная процедура повторяется несколько раз и обязательно разными собаками. Поэтому вероятность ошибки сводится к нулю, а в суде результат запаховой экспертизы является стопроцентным доказательством. К слову, образцы с запахом имеют долгий срок хранения.
- Хранение их осуществляется в соответствующей морозильной камере, при температуре -15 градусов. То есть перед вами объекты с нераскрытых преступлений, откуда изъяты запаховые следы.
Как только у следователей по этим делам появятся подозреваемые, криминалисты смогут завершить экспертизу, а значит, увеличатся и шансы на закрытие дел. Благодаря запаховой экспертизе за минувший год в Кировской области было раскрыто 36 преступлений.
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