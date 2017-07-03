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Новости / Общество

МФЦ продолжают принимать заяления от избирателей, которые находятся в дали от дома

Вчера, 18:05 | Просмотров: 108 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Россияне смогут проголосовать на президентских выборах, даже если будут вдалеке от своего избирательного участка. Для этого необходимо предъявить паспорт и открепительный документ. Получить его можно в многофункциональном центре.

Уже четыре года Ольга Черезова живет в Кирове. Ее дом здесь, но зарегистрирована девушка в Слободском. В день выборов президента Ольга останется в Кирове.

МФЦ продолжают принимать заяления от избирателей, которые находятся в дали от домаОЛЬГА ЧЕРЕЗОВА:
«Проголосовать на выборах президента мне было бы удобнее здесь. Поэтому я обратилась в центр "Мои документы" для подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения».

Очередей нет. Ольгу сразу же приглашает специалист. С собой у девушки только паспорт. Этого достаточно для оформления необходимого для голосования документа.

ОЛЬГА ЧЕРЕЗОВА:
«Процедура не занимает много времени всего лишь 4-5 минут. Это удобно, быстро».

Таких как Ольга - уже более двух с половиной тысяч. Получить возможность проголосовать по месту пребывания можно до 12-го марта.

МФЦ продолжают принимать заяления от избирателей, которые находятся в дали от домаНАТАЛЬЯ ШВЕЦОВА, ДИРЕКТОР МФЦ "МОИ ДОКУМЕНТЫ":
«Процедура подачи заявления избирателя в ближайший избирательный участок удобна для тех, которые на сегодняшний момент, на момент голосования будут находиться на рабочих местах. Думаю, что это привлечет внимание тех граждан, которые будут находиться в командировках, иногородних студентов. В отпусках».

Документ представляет собой лист бумаги с подписью и печатью. В нем указан адрес избирательного участка, где его предъявитель собирается проголосовать.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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