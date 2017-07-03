МФЦ продолжают принимать заяления от избирателей, которые находятся в дали от дома

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Россияне смогут проголосовать на президентских выборах, даже если будут вдалеке от своего избирательного участка. Для этого необходимо предъявить паспорт и открепительный документ. Получить его можно в многофункциональном центре.Уже четыре года Ольга Черезова живет в Кирове. Ее дом здесь, но зарегистрирована девушка в Слободском. В день выборов президента Ольга останется в Кирове.Очередей нет. Ольгу сразу же приглашает специалист. С собой у девушки только паспорт. Этого достаточно для оформления необходимого для голосования документа.Таких как Ольга - уже более двух с половиной тысяч. Получить возможность проголосовать по месту пребывания можно до 12-го марта.Документ представляет собой лист бумаги с подписью и печатью. В нем указан адрес избирательного участка, где его предъявитель собирается проголосовать.