В Уржуме в сгоревшем доме нашли тело мужчины.

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Уржумским МСО СКР по Кировской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1978 года рождения в сгоревшем жилом доме.

Пожар произошел 26 февраля. Но тело погибшего обнаружили лишь двое суток спустя после разбора завалов.

По версии следствия, в сгоревшем доме располагалась мастерская резьбы по дереву. Во время работы в ней хозяин дома находился в состоянии алкогольного опьянения и курил.

И вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

В ходе проведения проверки следователи СУ СКР по Кировской области всесторонне изучат обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области