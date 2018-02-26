В Уржуме в сгоревшем доме нашли тело мужчины.
Уржумским МСО СКР по Кировской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1978 года рождения в сгоревшем жилом доме.
Пожар произошел 26 февраля. Но тело погибшего обнаружили лишь двое суток спустя после разбора завалов.
По версии следствия, в сгоревшем доме располагалась мастерская резьбы по дереву. Во время работы в ней хозяин дома находился в состоянии алкогольного опьянения и курил.
И вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
В ходе проведения проверки следователи СУ СКР по Кировской области всесторонне изучат обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
по информации СУ СКР по Кировской области
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