1 марта отметил день рождения Отдел спецназа "Алмаз" кировского ФСИН
Отряд специального назначения "Алмаз" был образован 1-го марта 1991 года. В этом году исполняется 27 лет. И лучшим подарком стала победа на соревнованиях по практической стрельбе среди спец подразделений ФСИН приволжского федерального округа. В очередной раз показали отличную боевую подготовку и слаженность
АЛЕКСЕЙ МАРКОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ УФСИН ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Показали свой результат, к чему шли, что делали. Хоть и были у нас недочёты, но благодаря командной игре заняли первое место. Хотя в личном зачёте первых мест не было. Именно все показали ровный результат, стабильный».
Изначальная цель создания отдела - поддержание порядка в исправительных учреждениях Кировской области. Но спустя время боевые навыки спецназа потребовались в контртеррористических операциях на Кавказе. Больше 10 раз сотрудники "Алмаза" отправлялись в этот неспокойны регион для поддержания Конституционного порядка. Со всеми задачами справлялись полностью и на отлично. Бойцы получили незаменимый опыт. Закалили дух. А психология у воина часто важнее силы.
АЛЕКСЕЙ МАРКОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ УФСИН ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Даже хороший стрелок перегорел, перенервничал и не покажет тот результат, который мог бы показать, а когда опыт есть, он перебарывает тревожные состояния свои».
Сейчас, как команда победитель "Алмаз" будет представлять ПФО на российских соревнованиях среди спецназа ФСИН. И ежегодный рост результатов даёт основание верить в нашу команду
АЛЕКСЕЙ МАРКОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ УФСИН ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В ПФО мы 2 года назад заняли 4-е место, но так же прошли в отборочный этап, а в этом году заняли первое место, обошли всех конкурентов, надеемся, что в Питере займём тоже достойное место».
Результаты растут не с проста. В отделе постоянно идёт боевая и тактическая подготовка, проходят занятия по физ. подготовке. Да и большинство сотрудников имеют звания и разряды по многим видам спорта. Ну и конечно рукопашному бою отводится немалая доля подготовки бойцов.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Есть такая шутка, что боец спецподразделения вступает в рукопашную только если потерял автомат, забыл пистолет и встретил такого же бойца на поле боя. Но при встрече со спецназом юмор заканчивается».
Но жесткие и решительные бойцы на службе. А в обычной жизни их внутренняя сила позволяет им быть спокойными и совсем не агрессивными. У многих высшее образование. Дома они мужья и отцы. Воспитанию будущего поколения в отделе уделяют много времени. Чтобы вырастить достойную смену. Сотрудники занимаются с детьми в патриотическом клубе "гвардеец" и недавно их воспитанники выиграли всероссийский футбольный турнир. Но что примечательно делают это, как говорится на общественных началах.
ИВАН ЛАЗАРЕВ, СОТРУДНИК ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ УФСИН ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я занимаюсь в своё свободное от работы время. Вот сегодня есть тренировка. Я отработаю и иду на тренировку. Сил пока хватает».
Сил хватает и с каждым днём становится больше. Ведь подготовка и совершенствование навыков не прекращается никогда. Это и означает быть в "полной боевой готовности".
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