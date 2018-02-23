1 марта отметил день рождения Отдел спецназа "Алмаз" кировского ФСИН

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1 марта отмечает день рождения Отдел специального назначения "Алмаз" кировского управления службы исполнения наказания. К торжественной дате спецназовцы сами себе сделали отличный подарок - заняли первое место среди спец подразделений ПФО. В гостях у бойцов "Алмаза" побывали наши корреспонденты.Отряд специального назначения "Алмаз" был образован 1-го марта 1991 года. В этом году исполняется 27 лет. И лучшим подарком стала победа на соревнованиях по практической стрельбе среди спец подразделений ФСИН приволжского федерального округа. В очередной раз показали отличную боевую подготовку и слаженностьИзначальная цель создания отдела - поддержание порядка в исправительных учреждениях Кировской области. Но спустя время боевые навыки спецназа потребовались в контртеррористических операциях на Кавказе. Больше 10 раз сотрудники "Алмаза" отправлялись в этот неспокойны регион для поддержания Конституционного порядка. Со всеми задачами справлялись полностью и на отлично. Бойцы получили незаменимый опыт. Закалили дух. А психология у воина часто важнее силы.Сейчас, как команда победитель "Алмаз" будет представлять ПФО на российских соревнованиях среди спецназа ФСИН. И ежегодный рост результатов даёт основание верить в нашу командуРезультаты растут не с проста. В отделе постоянно идёт боевая и тактическая подготовка, проходят занятия по физ. подготовке. Да и большинство сотрудников имеют звания и разряды по многим видам спорта. Ну и конечно рукопашному бою отводится немалая доля подготовки бойцов.Но жесткие и решительные бойцы на службе. А в обычной жизни их внутренняя сила позволяет им быть спокойными и совсем не агрессивными. У многих высшее образование. Дома они мужья и отцы. Воспитанию будущего поколения в отделе уделяют много времени. Чтобы вырастить достойную смену. Сотрудники занимаются с детьми в патриотическом клубе "гвардеец" и недавно их воспитанники выиграли всероссийский футбольный турнир. Но что примечательно делают это, как говорится на общественных началах.Сил хватает и с каждым днём становится больше. Ведь подготовка и совершенствование навыков не прекращается никогда. Это и означает быть в "полной боевой готовности".