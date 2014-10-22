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Кировские журналисты стали лауреатами всероссийского конкурса «Правда и справедливость»

Сегодня, 10:30 | Просмотров: 106 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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Кировские журналисты стали лауреатами всероссийского конкурса "Правда и справедливость”, который проводит Общероссийский народный фронт.

Среди тысяч заявок были отобраны материалы, наиболее остро отражающие проблемы регионов. Жюри интересовала, прежде всего, гражданская позиция журналиста, смелость и независимость. В число победителей вошла и ведущая и корреспондент кировских "Вестей" Юлия Шалаева. Ее сюжет рассказывал о мальчике из Слободского, который собрал из подручных материалов ретромобиль. И это в то время, когда Слободской остался без станции юных техников. Официально она уже не существует - учреждение стало частью станции юных туристов. Но трудности не мешают юным инженерам конструировать новые модели.


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