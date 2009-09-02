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Театр на Спасской готовит новую премьеру. "Гудбай, Берлин" - это история о нас самих. На последней репетиции перед премьерой побывала Карина Алоян.Часы репетиций позади - впереди премьера. Александр Трясцин дает последние наставления актерам. Режиссёр уверен - каждому из нас когда-то было четырнадцать и обязательно случалось такое лето, когда всё вдруг менялось до неузнаваемости - а главное, менялся ты сам.«Гудбай, Берлин» — классическая история взросления. Опасное путешествие, финал которого непредсказуем. Главные герои учатся дружить и любить, рисковать и прощать, а самое главное - понимать самих себя. Даже актеры, проживая истории своих героев, открывают что-то новое для себя.Возможность узнать себя и принять таким, какой ты есть. Новый спектакль "Театра на Спасской" поднимает и важные взрослые темы.