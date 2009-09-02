Театр на Спасской готовит новую премьеру "Гудбай, Берлин"
Часы репетиций позади - впереди премьера. Александр Трясцин дает последние наставления актерам. Режиссёр уверен - каждому из нас когда-то было четырнадцать и обязательно случалось такое лето, когда всё вдруг менялось до неузнаваемости - а главное, менялся ты сам.
АЛЕКСАНДР ТРЯСЦИН, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ:
«Вообще этот спектакль не только о подростках, я бы сказал, потому что здесь взята проблема переходного возраста и как знаем, взрослые, кто были уже детьми, этот переходный возраст в течение жизни у человека идет и во время переходного возраста происходит переоценка ценностей, мы сбрасываем с себя все привычное и открываем взгляд на новое и не стоит бояться этого нового».
«Гудбай, Берлин» — классическая история взросления. Опасное путешествие, финал которого непредсказуем. Главные герои учатся дружить и любить, рисковать и прощать, а самое главное - понимать самих себя. Даже актеры, проживая истории своих героев, открывают что-то новое для себя.
ЕВГЕНИЙ ЛЮТИКОВ, АКТЁР:
«Каждый человек сегодня - свободен. Свободен в свих мышлениях, внутренних переживаниях, чувствах. Их стесняться не нужно ни в коем случае. Мне кажется, про это».
Возможность узнать себя и принять таким, какой ты есть. Новый спектакль "Театра на Спасской" поднимает и важные взрослые темы.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Гудбай, Берлин уже называют самой ожидаемой премьерой весны нашего города. Театр на Спасской приготовил для своих зрителей не мало сюрпризов. Настоящая творческая авантюра: инсталляция, выставка, а самое главное возможность задать свои вопросы режиссеру сразу после премьеры спектакля».
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