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Новости / Общество

Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

Сегодня, 13:44 | Просмотров: 93 | Версия для печати
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В областной универсальной научной библиотеке сменилось руководство. Надежду Гурьянову сменила Наталья Стрельникова.
 
Заслуженный работник культуры РФ Надежда Гурьянова возглавляла библиотеку с 2007 года. Решение уйти с должности было принято в связи с выходом на пенсию.
 
Наталья Стрельникова проработала в "Герценке" более 25 лет и человек хорошо известный в библиотечных кругах.
 
Из досье:
 
Наталья Стрельникова родилась в г. Кирове. Окончила Пермский государственный институт искусства и культуры по специальности библиотековедение и библиография.
С 1992 года работает в Кировской универсальной областной научной библиотеке имени А.И. Герцена. С 2008 года занимала пост заместителя директора по библиотечной работе.


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