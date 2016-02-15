Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

Поделиться новостью:

В областной универсальной научной библиотеке сменилось руководство. Надежду Гурьянову сменила Наталья Стрельникова.

Заслуженный работник культуры РФ Надежда Гурьянова возглавляла библиотеку с 2007 года. Решение уйти с должности было принято в связи с выходом на пенсию.

Наталья Стрельникова проработала в "Герценке" более 25 лет и человек хорошо известный в библиотечных кругах.

Из досье:

Наталья Стрельникова родилась в г. Кирове. Окончила Пермский государственный институт искусства и культуры по специальности библиотековедение и библиография.

С 1992 года работает в Кировской универсальной областной научной библиотеке имени А.И. Герцена. С 2008 года занимала пост заместителя директора по библиотечной работе.