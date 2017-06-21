В Кирове задержали грабителя офиса микрозаймов на улице Некрасова.

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По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Кирово-Чепецкого района.

Напомним, нападение было совершено 20 февраля 2018 года.

Около 13 часов в офис зашел молодой человек и на входе натянул на лицо маску с прорезями для глаз. Затем грабитель достал нож, подошел с ним к сотруднице офиса и потребовал отдать ему все деньги. Забрав несколько купюр, злоумышленник скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался неработающий 24-летний житель Кирово-Чепецкого района. Совместно с сотрудниками Росгвардии его задержали в областном центре.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

по информации УМВД по Кировской области