Кировчанин выиграл «Toyota Land Cruiser» и "подарил" мошенникам 93 тысячи рублей.

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53-летний житель г. Кирова получил на сотовый телефон СМС с сообщением, что его номер принял участие в маркетинговой акции и выиграл автомобиль «Toyota Land Cruiser».

Для получения приза необходимо было приехать в Москву. Но сначала обладателя новой иномарки попросили оплатить комиссию от суммы автомобиля. Доверчивый кировчанин, не сомневаясь и не задумываясь, перевел деньги неизвестным «организаторам акции».

После перечисления "комиссии" организаторы акции пропали и были не доступны для звонков.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников.

по информации УМВД России по Кировской области