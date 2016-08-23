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Новости / Общество

Кировчанин выиграл «Toyota Land Cruiser» и "подарил" мошенникам 93 тысячи рублей.

Вчера, 14:23 | Просмотров: 268 | Версия для печати
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53-летний житель г. Кирова получил на сотовый телефон СМС с сообщением, что его номер принял участие в маркетинговой акции и выиграл автомобиль «Toyota Land Cruiser».
 
Для получения приза необходимо было приехать в Москву. Но сначала обладателя новой иномарки попросили оплатить комиссию от суммы автомобиля. Доверчивый кировчанин, не сомневаясь и не задумываясь, перевел деньги неизвестным «организаторам акции».
 
После перечисления "комиссии" организаторы акции пропали и были не доступны для звонков.
 
В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников.
 
по информации УМВД России по Кировской области


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