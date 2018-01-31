Сергей Солодовников проходит свидетелем в "деле о КАМАЗах".

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В СУ СКР по Кировской области официально прокомментировали статус бывшего начальника УМВД по Кировской области Сергея Солодовникова в расследовании так называемого "дела о КАМАЗах".

Напомним, одним из его фигурантов стал начальник УГИБДД по Кировской области Александр Плотников. Также в организации и участии в масштабной афере с грузовиками подозреваются генеральный и коммерческий директора ООО «Ренбизнесавто» и руководитель ООО «ТД «Авто».

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, экс-начальник кировского УМВД был допрошен по уголовному делу в качестве свидетеля. Также между подозреваемым А. Плотниковым и С. Солодовниковым была проведена очная ставка.

Содержание и допроса, и очной ставки не разглашается в интересах следствия. Никаких других следственных действий со свидетелем С. Солодовниковым не проводилось. По уголовному "делу о КАМАЗах" Сергей Солодовников статус подозреваемого не имеет.

В СКР сообщили, что никаких уголовных дел в отношении Солодовникова сотрудники следственного комитета не возбуждали и никаких мер пресечения не избирали. Официальная информация по данному уголовному делу появится только после того, если не будет воспрепятствовать ходу предварительного расследования.

по информации СУ СКР по Кировской области