В Кировской области охотники добыли второго волка-меланиста.

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За прошедшую неделю в охотугодьях Кировской области были добыты 23 волка.

В том числе охотникам удалось выследить еще одного волка-меланиста. Удача улыбнулась егерю Верхошижемского участка охотхозяйства завода «Лепсе» Г. Окатьеву. Напомним, первый черный волк был добыт несколько недель назад. Хищники такого окраса встречаются в наших краях крайне редко.

Отметим, что на прошлой неделе активно участвовали в облавах на хищников братья егеря Г. Окатьева - Николай, Владимир, Евгений и Александр. 25 февраля на территории охотугодий ООО «Кировохота» в этом же районе им удалось офлажить стаю волков в большом лесном массиве. В результате охоты были добыты две взрослые волчицы, одну из которых взял Евгений Окатьев.

Александр Окатьев в общедоступных охотничьих угодьях Верхошижемского района смог загнать и добыть волка-одиночку, пройдя на лыжах более 5 км по рыхлому снегу.

Оричевская бригада волчатников под руководством С. Авчинникова и В. Бородулина добыла еще трёх взрослых хищников. 28 февраля вблизи с. Шалегово добычей бригады охотников стала матёрая волчица весом около 60 кг.

Охотникам Подосиновской РООО «КОООиР» удалось добыть с начала года семь волков. Из них 4 были добыты на прошлой неделе. В охотничьих угодьях Даровского района с 19 по 25 февраля добыли 6 волков, 4 из них взял егерь С. Чупраков.

Ведётся большая работа по снижению численности волка и в Слободском районе. В охотугодьях АНО «Сверчиха» Д. Некрасов загнал и добыл с 200 метров крупного самца. Этот волк стал седьмым хищником, добытым в данном охотхозяйстве с начала года.

Охота на волков продолжится и в марте в рамках мероприятий по регулированию численности данного вида.

Фото министерства охраны окружающей среды