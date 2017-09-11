Дрова инвалидам и ветеранам

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В Кировской области реализовывается уникальный для России проект. Нуждающимся бесплатно предоставляются дрова. Пока получить их могут только инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и ряд других категорий. Со временем список увеличат.В этом году труженик тыла Виктор Иванович Ситников сэкономил пятнадцать тысяч рублей. Он вычеркнул из семейного бюджета расходную статью. Дровами ветерана теперь обеспечивают власти.Пилить и колоть дрова решили всей семьей. Виктор Иванович планирует, что работа будет завершена уже в эти выходные. Отметим, труженик тыла получил 15-ть кубометров дров.Бесплатные дрова в рамках пилотного проекта получили труженики тыла, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и России, кавалеры ордена Славы. Всего более трехсот человек.В рамках пилотного проекта по адресам уже доставлено более двух сотен КАМАЗов с древесиной.С трудностями удалось справиться. Сегодня проект близится к завершению. Пока он реализуется только на территории Слободского района.На территории Кировской области более десяти тысяч человек нуждаются в бесплатных дровах. Опыт Слободского района будет взять на вооружение по всему региону. После подведения итогов представители правительства внесут в ОЗС соответствующий законопроект.