Дрова инвалидам и ветеранам
В этом году труженик тыла Виктор Иванович Ситников сэкономил пятнадцать тысяч рублей. Он вычеркнул из семейного бюджета расходную статью. Дровами ветерана теперь обеспечивают власти.
ВИКТОР СИТНИКОВ, ТРУЖЕНИК ТЫЛА:
«Бесплатно. Предлагала нам распилить и расколоть, но у меня есть сыновья и внуки и внучки».
Пилить и колоть дрова решили всей семьей. Виктор Иванович планирует, что работа будет завершена уже в эти выходные. Отметим, труженик тыла получил 15-ть кубометров дров.
- Надолго хватит этих дров?
- За зиму не истопить.
Бесплатные дрова в рамках пилотного проекта получили труженики тыла, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и России, кавалеры ордена Славы. Всего более трехсот человек.
ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ, ГЛАВА СЛОБОДСКОГО РАЙОНА:
«Я разговаривал со многими ветеранами. Слышал только слова благодарности. Когда ветерану привозят около 15-ти кубов хорошей дровяной древесины - это большое подспорье».
В рамках пилотного проекта по адресам уже доставлено более двух сотен КАМАЗов с древесиной.
АНДРЕЙ ЧЕМОДАНОВ, НАЧАЛЬНИК КОГСАУ "ЛЕСООХРАНА":
«В процессе реализации проекта мы столкнулись с определенными трудностями. И организационными и техническими. Это касалось и вопросов логистики реализации проекта. И, конечно же, основным больным вопросом был поиск и нахождение ресурсов, т.е. дровяной древесины».
С трудностями удалось справиться. Сегодня проект близится к завершению. Пока он реализуется только на территории Слободского района.
МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это была инициатива промышленного блока, которую поддержал губернатор. Данного пилотного проекта не существует в других субъектах России. Да, он сложный в части его выполнения. Но он крайне важный и необходимый».
На территории Кировской области более десяти тысяч человек нуждаются в бесплатных дровах. Опыт Слободского района будет взять на вооружение по всему региону. После подведения итогов представители правительства внесут в ОЗС соответствующий законопроект.
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