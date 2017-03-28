Итоги года экологии
Главное достижение, которое можно отметить по итогам года экологии - это не количество проведенных мероприятий. Гораздо важнее, по словам выступающих, что сегодня в нужном направлении меняется сознание у общества и предпринимателей. Есть понимание, что в решении накопившихся проблем в экологии, нужно начинать, прежде всего, с себя.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Главной задачей правительства в год экологии было - привлечение внимание бизнеса, общества, граждан к экологическим проблемам, а также объединение для их решения всех заинтересованных сторон. И вот считаю, что это, прежде всего, нам и удалось».
В течение года регион не пропустил ни одного общероссийского проекта, который был связан с экологией. Активно к этой работе подключались районы. Не остались в стороне и крупнейшие предприятия региона. В области удалось создать площадку, на которой вопросы решали вместе - представители науки, власти и бизнеса.
МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ:
«Одним из элементов этой площадки стало - подписание соглашения с ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса по модернизации очистных сооружений. Порядка 250 миллионов будет потрачено на эти работы до 2020 года».
За год в области прошло 119 мероприятий, которые были направлены на улучшение экологической обстановки. Среди них - восстановление лесов, создание портала Гис-экологии, благодаря которому - каждый может включиться в работу общественного экологического контроля. Велась масштабная просветительская работа в школах. Как отметил губернатор области - говорить о годе экологии в прошедшем времени не правильно. За предыдущие 12 месяцев был заложен фундамент, на котором в дальнейшем регион продолжит работу по улучшению экологической обстановки.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Год экологии объединил всех и дал старт большой работе на годы вперед. Поднятые в год экологии проблемы будем решать в этот и, как я уже сказал, этого и последующих лет».
Первые лица области также поблагодарили предприятия и районы, которые показали готовность решать вопросы улучшения экологической обстановки в регионе. Лучшие получили почетные грамоты и благодарственные письма.
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