В Кирове общественники обнаружили опасные недострои.

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Один из недостроев находится на улице Ульяновской.

Его часто используют для проведения игр в лазертаг. По информации администрации г. Кирова, здание было построено без разрешения и является объектом незаконного строительства.

В октябре 2017 года собственнику было направлено требование о принятии мер по обеспечению безопасности объекта. Однако существенных изменений за это время не произошло. Здание по-прежнему место игр подростков, и какого-либо ограждения у недостроя нет. Между тем некоторые конструкции строения уже начали ветшать и разрушаться.

На улице Луганской, 65-а недостроенный объект находится рядом с жилыми домами и гаражным кооперативом, и также привлекает повышенное внимание подростков. Компания-застройщик пообещала сделать ограждение объекта до начала декабря 2017 года, но обещание так и не выполнила.

Еще одна проблемная ситуация - с недостроенным домом в микрорайоне Лянгасово на улице Гражданской, 35. Заказчиком строительства выступило Кировское отделение ГЖД. Но в 2003 году при создании нового юрлица - ОАО «РЖД» - объект на баланс взят не был и сейчас является бесхозным. Таким образом обязать кого-либо установить ограждение невозможно. Администрация Кирова рассматривает вопрос о принятии объекта на баланс города.

mailto:43region@onf.ru Если подобные объекты имеются вблизи вашего дома, сообщите об этом в региональное отделение ОНФ по телефону (8332) 25-18-24 или по электронной почте 43region@onf.ru

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