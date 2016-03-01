В Кирове ищут педофила, напавшего на ребенка на улице Калинина.

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Инцидент произошел 19 февраля 2018 года.

Около 18.40 неизвестный мужчина у дома № 49 на улице Калинина совершил развратные действия в отношении подростка.

Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы русые, средней длины. Особая примета: над левой частью верхней губы имеется родимое пятно.

Был одет: черная вязаная шапка, черная куртка без капюшона на молнии, темно-синие брюки, предположительно джинсы, черные ботинки, при себе имел полиэтиленовый пакет оранжевого цвета. Может прогуливаться в районе школы.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит позвонить по телефонам: 44-66-55, 8-953-945-35-93 или 02.

по информации УМВД по Кировской области