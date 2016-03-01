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Новости / Общество

В Кирове ищут педофила, напавшего на ребенка на улице Калинина.

Сегодня, 13:41 | Просмотров: 86 | Версия для печати
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Инцидент произошел 19 февраля 2018 года.
 
Около 18.40 неизвестный мужчина у дома № 49 на улице Калинина совершил развратные действия в отношении подростка.
 
Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы русые, средней длины. Особая примета: над левой частью верхней губы имеется родимое пятно.
 
Был одет: черная вязаная шапка, черная куртка без капюшона на молнии, темно-синие брюки, предположительно джинсы, черные ботинки, при себе имел полиэтиленовый пакет оранжевого цвета. Может прогуливаться в районе школы.
 
Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит позвонить по телефонам: 44-66-55, 8-953-945-35-93 или 02.
 
по информации УМВД по Кировской области


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